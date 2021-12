ils sont plus soucieux de la quantité que de la qualité « 

12/03/2021

Quand on parle de nourriture et enfants, on pense généralement aux quantités d’aliments, aux recettes, au passage de l’allaitement aux aliments solides… mais on s’arrête rarement pour voir le moment de manger en famille comme un opportunité éducative. À ce sujet, nous avons parlé avec le chef Juan Llorca, qui a fait une présentation lors de l’événement Tribute to Education intitulé « Éduquer autour de la table« .

Juan, pensez-vous que la nourriture fait partie du quotidien éducatif des mères et des pères, ou est-ce une simple formalité ?

À ce jour, j’oserais dire que, à moins qu’il y ait une conscience à la maison et dans la famille d’avoir une bonne alimentation, d’être clair sur les avantages que cela a pour la santé et de lui donner l’importance qu’elle mérite, il y a peu de noyaux familiaux qui composent vraiment la nourriture dans le cadre de l’éducation quotidienne de leurs enfants.

Je le vois quotidiennement dans les cantines scolaires, la grande majorité des familles se concentrent et se préoccupent de savoir si leurs enfants mangent ou non, qui que vous soyez, peu importe la classe sociale, évidemment certains avec plus de raison que d’autres, mais ils s’inquiètent plus quantité que qualité. Je pense donc qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour pouvoir dire que la nourriture fait partie de l’éducation quotidienne des enfants de ce pays.

Les taux d’obésité chez les enfants parlent d’eux-mêmes et indiquent que nous le faisons mal & mldr; Pourquoi faisons-nous si mal avec la quantité d’informations disponibles ?

A cause des inégalités sociales, à cause des prix dérisoires des produits malsains, à cause de la quantité de publicités adressées aux enfants à propos de ces produits, à cause de la méconnaissance qu’il y a du cabinet du médecin, au grand-père ou à la grand-mère qui s’en occupe de leurs petits-enfants, le besoin de sentir que nos fils et nos filles mangent oui ou oui, par rapport à ce qu’ils mangent, car la précipitation et le stress de la société Cela n’aide pas, en raison de notre propre conscience de nous-mêmes en tant qu’adultes et du mauvais exemple que nous pouvons donner et de continuer à vivre dans un pays avec beaucoup de traditions et où nous devons beaucoup améliorer nos habitudes alimentaires à la maison et dans les cantines scolaires.

Dans les écoles, le « moment du dîner & rdquor; pour inculquer de bonnes habitudes alimentaires & mldr; Doit-il s’agir d’un autre espace pédagogique, comme le cours de musique ou le cours de mathématiques ?

Bien sûr! Manger, socialiser, célébrer un événement qu’il soit triste ou joyeux, se retrouver entre amis, avec des parents éloignés, fêter un anniversaire, fermer une entreprise, passer du temps en famille ensemble, tout se passe et se vit pratiquement autour d’une table.

C’est donc un moment idéal pour enseigner bonnes manières, manger sans hâte, profiter de ce que l’on mange, donner à la nourriture l’importance qu’elle mérite, d’où elle vient, ce qu’elle nous donne, arrêter de forcer, punir, récompenser, générer une belle relation avec ces aliments, en laissant de côté la peur de grossir, perdre du poids, suivre un régime, taquiner & mldr; il y a tellement de choses qu’on peut faire autour d’une table et à la cafétéria, que je ne comprends pas comment on le gaspille ainsi.

Profitons-nous du moment du repas ? A quoi pourrait-on l’utiliser ?

Apprendre à se connaître, parler de la journée, socialiser, montrer de l’affection, du respect, de la joie, de la tristesse, apprendre à montrer nos émotions, parler en famille, être l’exemple de ce que nous voulons que nos fils et filles fassent être, mâcher, rire, se regarder, silences confortables, conversations profondes, apprendre de nos enfants, de notre partenaire, de nous-mêmes, et mettre de côté téléphones, télés, ordinateurs, tablettes et tout ce qui peut nous distraire de ce moment.

Pendant des années quand je suis assis à une table, je suis avec qui je suis, j’éteins tout et rien d’autre ne compte que ce moment et cette personne.

Quelle mauvaise habitude en matière d’alimentation des nourrissons vous surprend le plus que nous continuons à prendre ?

Les déjeuner et son besoin impératif de continuer à donner car c’est pratiquement obligatoire, mais surtout à cause de sa composition terrible, pleine de sucres, biscuits, céréales, lait chocolaté & mldr; Comme le goûter. Deux moments de la journée où l’on se trompe certainement. Très mal.

Quel est le message que vous voulez laisser avec votre présentation ?

Apprenons à converser, écouter, apprécier d’autres opinions et être prêt à ouvrir nos esprits à un monde différent peut-être, mais pas pour cela moins intéressant, meilleur ou plein de joie.