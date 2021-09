Ils sortent le premier trailer de ‘Don’t Look Up’, le nouveau film de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep

L’avance de l’un des films les plus attendus de l’année est arrivée. Don’t Look Up est la comédie noire de Netflix qui présente une distribution haut de gamme dirigée par Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep.

L’étudiante Kate Dibiasky (Lawrence) et le Dr Randall Mindy (DiCaprio) remarquent que des débris spatiaux se précipitent vers la planète. Désespérés par leur découverte, ils chercheront à faire un reportage sur une tournée de presse sur la comète qui menace de pulvériser la population mondiale.

Le personnage de DiCaprio souffre d’attaques de panique avec des respirations profondes qui ne l’aident pas dans la situation. Il essaie d’informer les autorités américaines de la possible destruction du monde.

Le président, joué par nul autre que Meryl Streep, prend la situation à la légère. “Savez-vous combien de réunions ‘le monde se termine’ nous avons eues ces deux dernières années ?”, demande sarcastiquement le président.

Aux côtés de Streep, l’expert en comédie Jonah Hill joue sa main droite. Hill a déjà partagé l’écran avec DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, un film qui a également des connotations comiques, il est donc prévu de revoir ce duo enseigner.

Le film présente une programmation étoilée de Timothée Chalamet (Dune), Tyler Perry (Crazy Funeral), la star de la musique Ariana Grande, Matthew Perry (Friends), Chris Evans (Captain America) et Cate Blanchett (The Aviator). ).

Un autre facteur qui suscite les attentes de Don’t Look Up est le réalisateur Adam McKay, connu pour avoir réalisé des comédies à succès comme Step Brothers, Anchorman ou Les autres gars. Il a également de l’expérience avec des acteurs de premier plan du célèbre Vice 2018, où il a dirigé Christian Bale, Sam Rockwell, Amy Adams et Steve Carell.

« Adam a une capacité inégalée à engager une conversation avec de l’humour et des histoires d’actualité. Quand j’ai lu son scénario, j’ai su qu’il était incroyablement unique car il touchait une corde sensible du monde moderne dans lequel nous vivons », a déclaré DiCaprio au magazine People à propos de son premier travail avec McKay.

Le film sortira en salles de manière limitée le 10 décembre, puis sera disponible dans le catalogue Netflix le 24. La production pourrait révéler un aperçu final avant sa première.