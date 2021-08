Ils sortent une bande-annonce pour ‘Spiderman: No Way Home’… et il y a de grosses surprises

in

Un jour après la fuite d’une prétendue “bande-annonce”, Sony Pictures et Marvel ont publié la bande-annonce officielle du nouveau film Spiderman : No Way Home, qui sortira à partir du 17 décembre.

Après de nombreux mois de spéculations et de doutes, l’avancée officielle du troisième opus du super-héros arachnide a été révélée, qui a été traitée avec plus de secret, même aux niveaux de “Avengers: Infinity War” et “Avengers: Endgame”.

Dans le cadre de CinemaCon, qui s’est tenu à Las Vegas, Nevada, Sony a présenté la première avant-première de ‘Spiderman: No Way Home’, où le retour de l’acteur britannique Alfred Molina, en tant que Docteur Octopus, est confirmé.

Dans cette bande-annonce, Benedict Cumberbatch est également considéré comme le docteur Strange, qui aidera Peter Parker à effacer son nom après que Mysterio a révélé l’identité de Spider-Man à la fin du deuxième volet.