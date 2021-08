Ils sortent une vidéo inédite de Gustavo Cerati dans ce qui aurait été son 62e anniversaire

Il a été le fondateur du groupe soude Stéréo et a commencé sa carrière solo en 1998, et sur sa chaîne YouTube, qui dépasse les 771 millions de vues au total, on peut retrouver des chansons, des vidéos et divers spectacles à revivre.

Ses vidéos les plus vues sont : Crime (116 millions), Goodbye (89 millions), Bridge (71 millions), l’interprétation de Lake in the sky, au stade Obras (46 millions), et la vidéo de Impossible Things ( 40 millions). En outre, la chaîne peut également voir le documentaire de l’enregistrement de Fuerza natural, sorti en 2020.