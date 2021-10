Ils transforment la montre classique Casio F-91W des années 80 en une montre intelligente | La technologie

Elle a 32 ans, mais elle fait toujours partie des montres les plus vendues sur Amazon. Vous pouvez maintenant la transformer en smartwatch, bien que nous ne soyons pas sûrs que vous en ayez besoin …

Les Montre Casio F-91W c’est, objectivement, la montre la plus parfaite de l’histoire. Mis en vente dans 1989, continue de l’aimer autant qu’au premier jour.

Sur Amazon, il figure parmi les meilleurs vendeurs et les plus appréciés, avec plus de 50 000 analyses et une moyenne de 4,5 étoiles. Vous pouvez l’acheter pour seulement 14,89 euros.

Pourquoi se vend-il encore après 32 ans ? Parce qu’il a un design attrayant, il remplit la fonction de base d’une montre (heure, calendrier, alarme et chronomètre), il n’est pas retardé, il est étanche, sa batterie dure 7 ans, et il ne coûte que 15 euros. Il a même la concurrence moderne.

C’est la montre parfaite pour ceux qui recherchent exactement cela : une montre robuste qui donne l’heure, avec alarme et calendrier. Ça dure des années et c’est pas cher.

Mais l’ingénieur Joey Castilo a entrepris de l’améliorer, en lui donnant fonctions de la montre intelligente.

Ce n’est pas facile du tout, car cela nécessite de créer un PCB complètement personnalisé, avec une technologie très différente de celle utilisée il y a 32 ans.

Sa proposition s’appelle Montre à capteur, et le but est ajouter des capteurs au Casio F-91W, qui peut tenir dans son boîtier mythique.

Dans Hackaday, il explique qu’il a décidé d’utiliser un microcontrôleur ATSAML22 car il comprend un contrôleur d’écran LCD, et qui vous permet d’accéder directement à l’écran.

Une autre particularité intéressante est qu’il a pu profitez du connecteur et de la batterie d’origine du Casio F-91W :

Joey Castillo a laissé de la place pour placer des capteurs, au choix de l’utilisateur.

La seule limitation est qu’ils doivent être petits, pour tenir dans le peu d’espace libre qui reste dans le boîtier d’origine Casio F-91W.

Il a lui-même essayé avec un capteur d’humidité BME280, que vous utilisez pour mesurer la température. Mais ils peuvent être ajoutés un gyroscope, un capteur de pas, une boussole, et autres.

Mieux encore, c’est un projet open source. Vous pouvez télécharger le code et les instructions sur GitHub pour créer vous-même cette carte personnalisée qui transforme la légendaire montre Casio F-91W en une montre connectée. Oserez-vous l’essayer?