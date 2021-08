Ils transforment l’eau en métal doré

in

08/04/2021 à 17:55 CEST

Une équipe internationale de physiciens vient d’annoncer avoir réussi à rendre l’eau métallique et conductrice sans recourir à des pressions de l’ordre de celles que l’on trouve sur les planètes géantes du système solaire, comme Jupiter. L’étude confirme que l’eau peut se comporter comme un conducteur métallique, tout comme le cuivre ou l’or.

Les spécialistes ont montré dans une vidéo l’apparition pendant quelques secondes d’un phase métallique et or dans un film d’eau, à la surface d’un alliage liquide sodium-potassium. Les expériences ont été menées à la Berlin Electron Storage Ring Society for Synchrotron Radiation (Bessy), un centre de recherche situé à Berlin, en Allemagne.

Processus quantique

UNE mécanisme quantique C’est ce qui permet cette « transformation », presque typique des alchimistes : en comprimant suffisamment un échantillon de matière, par exemple de l’hydrogène, les bandes d’énergie constituées d’électrons se chevauchent, faisant du matériau un conducteur métallique.

Selon un article publié dans la revue Nature, le comportement métallique est obtenu sans qu’il soit nécessaire d’exposer le matériau à des pressions extrêmes typiques de celles régnant au centre de la Terre, grâce à un dispositif qui combine l’action de certaines substances avec métaux alcalins.

Dans des conditions presque normales

La grande innovation de ce travail scientifique, au-delà de l’impact visuel d’apprécier l’eau sous forme métallique et avec une teinte dorée, est d’avoir réussi à préciser dans des conditions presque normales une transformation qui était connue pour être possible dans des situations spécifiques d’extrême pression.

Par conséquent, le mécanisme peut ouvrir un nouveau champ d’applications dans un large éventail de spécialités et de disciplines, que ce soit autour de l’industrie et de la technologie ou des sciences fondamentales.

Dans des conditions normales de pression et de température, l’eau pure est un isolant presque parfait, mais on croyait qu’il ne pouvait se comporter comme un métal conducteur que sous une pression maximale.

Ces caractéristiques extrêmes peuvent se produire, par exemple, dans certaines régions de la planète Jupiter, mais elles ne peuvent pas être obtenues sur Terre. Grâce au processus quantique indiqué, les physiciens ont obtenu le même résultat sur notre planète.

Surmonter une double pierre d’achoppement

Les pressions théoriquement nécessaires pour obtenir de l’eau métallique sont équivalentes à des valeurs 50 millions de fois supérieures à celles obtenues à la surface de notre planète. Comment surmonter cet obstacle et obtenir le même effet avec une pression conventionnelle ?

Les spécialistes ont pensé à utiliser des métaux alcalins, qui libèrent facilement des électrons, du sodium et du potassium. Le problème est que les réactions avec l’eau peuvent devenir explosives, il y avait donc un autre problème à surmonter.

Le «truc» qui a rendu possible le succès des chercheurs a été d’utiliser un alliage sodium-potassium liquide à température ambiante. De cette façon, il permet d’effectuer une sorte de “goutte à goutte”.

Au moyen d’un dispositif spécifique, dans des conditions de vide et d’injection de vapeur d’eau, il a été possible de former un film d’eau condensée de quelques molécules d’épaisseur à la surface des gouttes d’alliage.

La phase métallique a été produit à partir de l’action de bandes d’énergie avec des électrons superposés, le processus quantique qui donne à l’eau le caractère de conducteur métallique.

Référence

Preuve spectroscopique d’une solution aqueuse métallique de couleur or. Mason, PE, Schewe, HC, Buttersack, T. et al. Nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03646-5

Vidéo: une présentation des expériences qui ont conduit à l’observation de l’eau métallique dans des conditions quasi normales. Tout a commencé avec de l’ammoniac liquide à basse température. Crédit : Thunderf00t.

photo: L’image montre une fine couche d’eau, d’or et aux propriétés métalliques, à la surface d’un alliage liquide de sodium et de potassium. Crédit : Philip E. Mason.