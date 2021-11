Ils transforment un silo à missiles en un complexe de luxe où vous pouvez être enfermé jusqu’à 5 ans | La vie

Les bunkers de luxe sont plus à la mode que jamais, et au moins dans certains endroits comme les États-Unis, ils sont l’un des principaux investissements des personnes qui se méfient de la situation actuelle de la planète.

Ces dernières années, nous avons connu une série d’événements tels que la pandémie, une augmentation considérable des températures, des éruptions volcaniques et même des tremblements de terre qui semblent être le signe que des années futures assez compliquées pourraient venir.

C’est pourquoi la fabrication de bunkers de luxe a augmenté ainsi que leur achat par des personnes qui peuvent se le permettre, pour se préparer à toute éventuelle catastrophe future.

Et maintenant, un silo à missiles a été converti en un développement de luxe pouvoir loger jusqu’à 75 personnes pendant cinq ans au cas où les choses tourneraient mal dans ce monde.

Ainsi, la société Survival Condo a sélectionné un emplacement secret au Kansas pour convertir un silo à missiles en un développement de survie de luxe comprenant des chambres spacieuses pleines de commodités, une immense piscine, un spa, un cinéma, un grand salon, une salle de sport, un stand de tir, un centre médical , mur d’escalade et même un parc pour animaux.

Bien que cela puisse sembler extrêmement coûteux, un résident a souligné que la même qualité de condo à New York « m’aurait coûté le même prix » choisit une ingénierie intéressante.

Ils prétendent que ces condos allant de 500 000 $ à 3 millions $, un montant qui peut paraître prohibitif dans certains cas, mais qui est à la portée d’une grande partie de la population aux Etats-Unis.

D’après ce qu’ils disent, les habitants de ce type de bunkers de luxe ils préfèrent la sécurité au luxe. Leurs créateurs prétendent que ces sites sont capables de résister à une explosion de 20 kilotonnes, ils sont donc pratiquement à l’abri de tout.

Ils prétendent que ces bunkers sont conçus pour des attaques terroristes, des changements climatiques mondiaux qui entraînent des pénuries alimentaires, un effondrement économique mondial, des volcans, des tremblements de terre et aussi des pandémies, divers aspects qui ont déjà été vécus et qui font croire que peut-être ce type de bunker de luxe les résidences ont plus de sens que jamais.