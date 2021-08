Ils travaillent sur un nouveau Call of Duty pour mobiles | Jeux

in

Après Call of Duty Mobile, il semble qu’un nouveau jeu de la série soit en cours de développement pour les appareils mobiles, selon un rapport d’Activision.

Au milieu de toute la controverse à la suite de le procès pour harcèlement sexuel qui est tombé sur Activision Blizzard, la société elle-même a annoncé des nouvelles importantes concernant l’avenir de certaines de ses sagas les plus importantes.

Parmi eux, évidemment, Appel du devoir. Avec les yeux rivés sur le nouveau versement annuel et le très populaire Call of Duty Warzone, dont la première saison sera bientôt disponible, un nouveau jeu inattendu s’est glissé au milieu.

Il parait, Activision développe un nouveau jeu Call of Duty pour les appareils mobiles. Un rapport financier a fourni quelques informations sur les plans du développeur par rapport à ce marché au sein de l’industrie.

Le président de la société, Rob Kostich, a commenté : Nous avons créé un nouveau studio interne mobile et ajoutons agressivement des appareils mobiles dans diverses équipes, notamment Beenox et Activision Shanghai.

L’engagement d’Activision dans ce secteur semble encore plus clair après avoir communiqué ce qui suit : Ces équipes dirigent le développement d’un nouveau titre mobile non annoncé au sein de l’univers Call of Duty qui, nous l’espérons, aidera la franchise à atteindre de nouveaux sommets.

Malgré des détails manquants, les fans de la saga guerrière seront sûrement curieux de cette révélation. On se souvient que Call of Duty Mobile Il a été l’un des grands lancements du développeur ces derniers temps.

Le jeu a balayé les téléchargements et est l’un des titres les plus populaires sur le Play Store et l’App Store. Quelle est la prochaine étape dans ce format ?

Cependant, la société continue de faire face aux problèmes, qui ont déjà atteint certains de ses jeux. Activision Blizzard a commencé à perdre des sponsors de la Call of Duty League et de l’Overwatch League à la suite du procès pour harcèlement sexuel.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.