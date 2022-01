Ils travaillent sur une version de Need for Speed ​​​​pour mobiles | Jeux

Need for Speed ​​​​Online Mobile est le plus récent de la série développée pour les appareils mobiles par TiMi Studios, créateurs de Pokémon Unite et Call of Duty Mobile.

Un nouveau Need for Speed ​​serait en route. Le jeu concerne un titre pour appareils mobiles qui explorerait le côté des mondes ouverts, où le réalisme de la saga serait mis en avant.

Une série d’offres d’emploi (via Reddit) publiées par le TiMi Studios, développeur de jeux mobiles Tencent, a suscité des spéculations sur ce Need for Speed ​​​​Online Mobile, un jeu qui serait développé dans Unreal Engine 4.

Parmi ces offres se démarquer Animateurs 3D, spécialistes du design, game planners et chefs de projet dans les régions de Shenzen et de Shanghai.

Certains des emplois donnent un indice étrange : la conception des différents modes de jeu du jeu mobile de course réaliste Big World ou la conception de l’expérience de course.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a encore été faite, il se pourrait donc que le projet prenne encore du temps à arriver, bien que il a été noté qu’une phase de test pourrait être prête dans les prochains mois. Nous serons attentifs à l’actualité.

On se souvient que TiMi Studios est responsable d’autres grands succès sur le marché mobile Des récents comme Call of Duty Mobile et Pokémon Unite, le MOBA de la saga. Arena of Valor appartient également à cette société.

Le développement de ce nouveau jeu serait lié à EA, propriétaire de la franchise de conduite. La saga a été en jachère après le lancement de Need for Speed ​​​​Heat en tant que volet principal, bien que nous ayons récemment obtenu le remastering de Hot Pursuit.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.