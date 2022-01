Ils trompent Ana Bárbara…

Les infidélités sont notre pain quotidien, personne n’est définitivement sauvé de ces misérables qui voient nos visages … Et bien sûr, les célébrités ne font pas exception, alors aujourd’hui, nous vous apportons cette nouvelle Ana Bárbara l’a trompé.

En fait, nous ne savons pas exactement avec qui mais nous sommes sûrs que cela s’est produit étant donné sa chanson créée le 10 mai 2019 intitulée « What a little », Et ce titre est sérieusement bon pour la chanson, et c’est ce que vous dites quand vous vous sentez trompé, combien peu, combien peu que vous m’ayez trompé ou que vous m’ayez trompé ou que vous m’ayez menti ou que vous pensiez simplement que je ne réaliserais jamais ce que vous faisiez.

Et pourquoi comptons-nous cela? Eh bien, pour le simple fait que notre bien-aimée Ana Bárbara fête son anniversaire, elle a exactement 51 ans, le 10 janvier 1971, cette talentueuse chorégraphe, productrice, chanteuse, compositrice et actrice mexicaine est née pour venir faire une marque nationale. !

Sur quoi Ana Bárbara se basera, nous ne le savons pas vraiment, mais cette chanson contient des couplets merveilleux que si vous traversez une situation comme celle-ci en 2022, nous voulons vous demander de commencer par tout, et c’est précisément avec cette chanson que vous allez vous remettre de cette personne qui vous a menti et avec qui vous allez enfin tourner la page !

« Je ne suis pas folle, je vais nettoyer la maison ou laver ses vêtements, pour moi, va avec le souteneur de ton ami, je le savais déjà, c’est lui qui t’a présenté à qui tu as embrassé sur la bouche, oh non , pas fou, oh non, ce petit !!! »

Ce que nous voulons vous assurer, c’est qu’Ana Bárbara ne donne pas de seconde chance, elle est l’exemple clair du symbole féminin qui doit toujours être respecté, respecter ses valeurs et savoir dire assez quand c’était assez, alors aujourd’hui nous voulons vous inviter à écouter cette chanson et si vous vivez quelque chose de tragique à cause d’une tromperie, cette chanson va sérieusement vous faire changer de page rapidement.