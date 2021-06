Ils trouvent le troisième plus gros diamant au monde évalué à plus de 46 millions d’euros | Vie

Ce diamant de 1098 carats est entré dans l’histoire et nous vous disons pourquoi.

Il y a les diamants, et puis il y a les gros diamants, du genre qui rentrent dans l’histoire, et qui valent beaucoup, et qui viennent d’être trouvés le troisième plus gros diamant du monde, au Botswana, et 1098 carats.

Ce diamant a été trouvé par la firme Debswana, et désormais il est l’un des quatre morceaux de plus de 1000 carats qui ont été trouvés à travers l’histoire. En fait, ce n’est pas une surprise qu’il ait été trouvé au Botswana étant donné que ce pays est le principal producteur de diamants de toute l’Afrique.

La pièce a été retrouvée le 1er juin et jusqu’à présent elle n’avait pas été officialisée, et il semble qu’elle ait été remise au président Mokgweetsi Masisi dans la capitale Gaborone. Ce joyau a été trouvé à Jwaneng, la mine la plus riche du monde et la pièce a une valeur approximative de 46 millions d’euros.

LE PLUS GRAND DIAMANT JAMAIS RÉCUPÉRÉ PAR DEBSWANALe diamant de 1 098,30 carats a été récupéré le 01/06/2021 dans le tuyau de kimberlite sud de la mine Jwaneng.C’est le plus gros diamant de qualité gemme de l’histoire de la société depuis la découverte de diamants au Botswana en 1967. twitter.com/CiFA6tIX7P – DumaFM (@DumaFMRadio) 16 juin 2021

Cette pièce est l’une des plus grandes et des plus précieuses de celles qui ont été trouvées jusqu’à présent. Avec le recul, nous avons le Cullinan 3 106 carats découverts en Afrique du Sud en 1905 ; les Sewelo 1 758 carats découverts à la mine de Karowe de Lucara au Botswana en avril 2019 et le Lesedi la Rona plus de 1000 carats ont également été trouvés au Botswana en 2015.

Il s’agit d’une étape très importante pour Debswana, la société minière propriétaire de la mine dans laquelle cette pièce a été trouvée, car elle marque un moment important dans leurs 50 ans de démarrage d’exploitation, puisqu’ils n’ont jamais déterré un diamant de ce calibre. .

Le Botswana est le plus grand producteur de diamants de toute l’Afrique, il a donc un afflux important d’acheteurs internationaux de diamants et, en principe, ces revenus du diamant seraient utilisés pour promouvoir le développement national du pays.