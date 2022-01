Ils trouvent pour la première fois un vrai mille-pattes, avec 1 300 pattes

01/01/2022

Des chercheurs viennent d’annoncer la découverte du premier mille-pattes avec plus de 1 000 pattes, dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports. Jusqu’à présent, aucun mille-pattes avec plus de 750 pattes n’avait été trouvé.

Le chercheur Paul Marek et ses collègues du Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), aux États-Unis, découvert le mille-pattes à 60 mètres sous terre dans un trou de forage créé pour l’exploration minérale dans la zone minière de la province australienne d’Eastern Goldfields.

Il a 1 306 pattes – plus que tout autre animal – et appartient à une nouvelle espèce qui a été baptisé Eumillipes perséphone, qui dérive du mot grec eu- (vrai), des mots latins mille (mille) et pes (pied), et fait référence à la déesse grecque des enfers, Perséphone.

Vue au microscope d’une section du corps | La nature

Les auteurs ont mesuré quatre membres de la nouvelle espèce et ont découvert qu’ils avaient un long corps filiforme qui Comprend jusqu’à 330 segments et mesure jusqu’à 0,95 mm de large et 95,7 mm de long. Ils n’ont pas d’yeux, ont des pattes courtes et une tête conique avec des antennes et un bec.

L’analyse des relations entre les espèces suggère qu’E. persephone est éloigné du précédent détenteur du record du plus grand nombre de pattes, l’espèce de mille-pattes californienne Illacme plenipes.

Les auteurs suggèrent que le grand nombre de segments et de pattes qui ont évolué chez les deux espèces peut leur permettre de générer des forces de poussée qui leur permettent de se déplacer à travers des ouvertures étroites dans les habitats du sol dans lesquels ils vivent.

Les résultats révèlent la biodiversité existante dans la province orientale des champs d’or. Pour minimiser l’impact de l’exploitation minière dans cette région sur E. persephone, les auteurs conseillent de faire des efforts pour conserver son habitat souterrain.

Que sont les mille-pattes ?

le mille-pattes est le nom commun des diplopodes, qui sont une classe de myriapodes caractérisés par deux paires de pattes articulées dans la plupart de leurs diplo-segments.

Le mille-pattes (diplopodes) appartient à la même famille que les mille-pattes (chilopodes) mais il ne faut pas les confondre, puisque les mille-pattes n’ont qu’une paire de pattes pour chaque segment, tandis que les mille-pattes en ont deux, selon le portail animapedia.org.

Il existe environ 10 000 espèces vivantes dans la classe des myriapodes. Par exemple, Julus terrestris est une espèce de 25 mm originaire d’Europe et introduite en Amérique du Nord. Cette espèce est souvent connue sous le nom de taupin.

Spécimen de mille-pattes | Pixabay

Certaines espèces n’ont pas d’yeux et sont de couleur vive, comme le mille-pattes de serre (Oxidus gracilis) 25 mm. L’une des espèces les plus prestigieuses et les plus communes est le mille-pattes américain géant (Narceus Amercanus) d’environ 100 mm de couleur noire et rouge provenant des forêts du sud-est des États-Unis. le mille-pattes géant africain (Archispirostreptus gigas), originaire d’Afrique subtropicale, est la plus grande espèce qui existe, atteignant des longueurs allant jusqu’à 280 mm.

Article de référence : https://www.nature.com/articles/s41598-021-02447-0.pdf