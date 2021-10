Ils trouvent un arsenal dans la maison d’un malade mental qui s’occupait de sa plus jeune fille

30/10/2021 à 08:58 CEST

Cinq pistolets – dont un déguisé en stylo à bille – et un poinçon extensible caché à l’intérieur d’un pendentif, ainsi qu’un grand nombre de cartouches, de billes d’acier et d’autres types de munitions. C’est dans l’arsenal que des agents de la police locale de Valence sont intervenus au petit matin d’hier au domicile d’un voisin de cette commune atteint de trois troubles mentaux graves diagnostiqués après avoir menacé sa fille de 15 ans avec un couteau de cuisine.

Des armes à feu et des armes blanches, et des munitions sont intervenues dans la maison. | LEVANTE-EMV |

Les faits se sont déroulés en milieu de matinée, vers 4h20, lorsque la mère du mineur a appelé les Urgences pour demander de l’aide car sa fille, qui vivait avec son père depuis cinq jours, venait d’être menacée par son ex- mari et craignait pour elle que l’homme souffre de différentes pathologies psychiatriques et connait des poussées de plus en plus aiguës depuis plusieurs jours.

En fait, la femme est allée secourir sa fille, qu’elle a emmenée chez elle, mais est revenue pour faciliter l’entrée à la police avec les clés qu’elle gardait, même si ce n’était pas nécessaire, car c’est l’homme, 48 ans, qu’il a ouvert quand il entendit des bruits dans la serrure. Une fois à l’intérieur, l’ex-mari s’est montré coopératif et a admis non seulement les menaces envers sa fille, mais a également conduit les agents vers le couteau, qui se trouvait dans sa chambre, et leur a également montré un revolver et un couteau ouvert qu’il gardait sous le couteau oreiller.

Apparemment, l’homme a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et souffre de troubles obsessionnels compulsifs ainsi que de tendances dépressives. Lorsque la police est arrivée, son attitude étrange – il était en sueur, faisait des gestes incontrôlables et s’exprimait mal – a conduit les policiers à l’interroger sur son état, et c’est alors qu’il leur a révélé non seulement qu’il avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et certains médicaments, mais aussi eu des idées suicidaires. En effet, à la fin de l’intervention policière, l’homme a été transféré par une ambulance du SAMU à l’hôpital d’Arnau de Vilanova, où des tests toxiques ont été effectués, puis à l’hôpital de Llíria, dans l’unité de psychiatrie duquel il a été admis.

Avant cela, il a accompagné les policiers dans la fouille de leur chambre, où les agents ont trouvé un stylo pistolet, trois autres armes courtes – en plus de celle sous l’oreiller – et 16 conteneurs remplis de différentes munitions de divers types de calibre. Apparemment, l’homme, qui n’a pas été arrêté, leur a expliqué qu’il vivait entouré d’armes – dont certaines prêtes à tirer – car il « craignait pour sa vie » et qu’il valait mieux qu’elles soient emmenées.