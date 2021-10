Ils trouvent un crabe vieux de 100 millions d’années parfaitement conservé dans l’ambre, jusqu’aux derniers poils de ses pattes | La vie

Il ne mesure que 5 millimètres, mais c’est un véritable trésor : un crabe vieux de 100 millions d’années, 100% préservé.

Les ambre est un vrai capsule temporelle, et un cadeau de la Nature pour les biologistes et les archéologues.

Il s’agit de résine d’arbre fossilisée. Il est courant que la résine piège toutes sortes d’insectes qui vivent dans les arbres, car elle est très collante.

Mais ce qui est vital pour la science, c’est que les garde intacts, et quand il se fossilise, les animaux piégés sont congelés, gardant leur corps à 100%. En revanche, les fossiles traditionnels ne gardent que les ossements ou leurs traces dans la roche fossilisée.

Malheureusement, la résine a ses limites, c’est qu’elle ne peut attraper que petits animaux qui vivent dans les arbres: insectes, petits oiseaux et lézards, et même de minuscules dinosaures.

Il y a quelques mois, des scientifiques de l’Université Harvard ont découvert une rareté : un ambre contenant le premier animal aquatique fossilisé dans ce milieu : un crabe d’il y a 100 millions d’années.

C’est un petit spécimen de seulement 5 millimètres, peut-être un bébé, d’une nouvelle espèce qui a été baptisée du nom scientifique de Cretapsara athanata. L’ambre contenu dans le crabe a été trouvé en Birmanie.

Un examen microscopique du fossile révèle que 100% préservé, quelque chose de jamais vu jusqu’à maintenant. Il existe des fossiles de crabe datant d’il y a 200 millions d’années, mais comme leur carapace est plus molle que les os, il n’en reste que des fragments. Ici vous pouvez voir le crabe complet :

« Le spécimen est spectaculaire, il est unique en son genre », explique le Dr Javier Luque, chercheur postdoctoral au Département de biologie organique et évolutive de l’Université Harvard. « Il est absolument complet et pas un seul cheveu ne manque à son corps. »

Ce fossile de crabe est exceptionnel non seulement parce qu’il est intact, mais parce que réécrit l’histoire évolutive de l’espèce.

On pensait que les crabes étaient arrivés à terre pour la première fois et vivaient en eau douce il y a environ 50 millions d’années. Mais ce fossile, qui possède des branchies et qui vivait donc en milieu aquatique, montre que ils grimpaient déjà aux arbres ou marchaient près d’eux il y a 100 millions d’années.