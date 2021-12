Ils trouvent un pied où la jeune femme qui a avoué avoir calciné un homme à Ourense a fait remarquer

21/12/2021 à 22:42 CET

Javier Fraiz

Agents de la garde civile Ils ont trouvé un pied ce mardi à l’endroit indiqué par la jeune femme qui a avoué avoir brûlé le cadavre d’un homme à Cortegada.

La femme de 26 ans s’est présentée au Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) assurant que avait brûlé le corps d’un homme, dans la cinquantaine, puis aurait jeté une partie au réservoir. Après cette déclaration en consultation de psychiatrie, les autorités ont été prévenues.

La Garde civile a arrêté la jeune femme et tout au long de ce mardi, la Police judiciaire a recherché des traces ou des restes avec l’aide d’un chien dressé dans les environs de Saint Benoît de Rabiño, où se trouve la maison du détenu.

C’est la chercheuse elle-même qui a indiqué l’endroit où le pied a été trouvé. Sa découverte fait suspecter les responsables de l’enquête si au lieu de brûler le corps, comme elle le prétend depuis le début, elle l’aurait démembré.

Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que l’homme, âge moyen, arrivé à l’été de Catalogne et depuis lors, sa famille n’a pas eu de ses nouvelles. Il avait rencontré une femme via Internet ou via une application de rencontre mobile. Elle vivait seule dans ce village de Cortegada jusqu’au 24 août, date à laquelle l’homme serait arrivé, bien que depuis lors, dans la ville, ils ne l’aient pas revu.

La mère a porté plainte dans sa communauté pour la disparition de son fils le 27 août.

Tel que rapporté par le Cour supérieure de Xustiza de Galicia (TSXG), l’affaire fait l’objet d’une procédure secrète, et le tribunal qui l’instruit est celui de Ribadavia. Pour le moment, le détenu n’a pas comparu devant le tribunal, mais devrait le faire demain, mercredi. Le juge a convenu qu’au cours de l’après-midi de ce mardi, les inscriptions et les enregistrements seraient effectués dans trois de ses propriétés, ainsi que dans un véhicule.