Ils trouvent un trou noir dans Google Maps et des complots se déclenchent

21/10/2021 à 11h29 CEST

Josep Carceller @JosepCarceller

Un utilisateur du sous-forum de Google Maps Reddit a trouvé le trou noir sur la photo qui accompagne cette nouvelle et les complots sur son origine sont complètement déchaînés en ce moment.

Il y a des utilisateurs qui prétendre qu’il s’agit d’une base militaire américaine qui a été censuré par Google afin que, comme dans le Zone 51, on ne voit pas ce qui s’y cache.

« Qu’est-ce que c’est que ça (…) ça ne ressemble en rien à une île » écrit le ‘découvreur’ de ce trou noir au milieu de la mer. Les réponses ne se sont pas fait attendre, parmi lesquelles on lit : « Ce n’est pas une île », « On dirait qu’elle a été censurée », et une autre plus raisonnée tente d’en expliquer l’origine : « Ce pourrait être un volcan souterrain . Soit ce que vous pouvez voir, c’est son trou, soit c’est sa formation rocheuse et c’est pourquoi il a l’air si noir. » Les réponses sur une base militaire secrète n’ont pas été longues non plus, bien qu’il y ait aussi de la place pour les commentaires les plus drôles tels que » maintenant des îles aux formes triangulaires ont été découvertes. »

La véritable origine de cette image

Si vous voulez vraiment savoir de quoi il s’agit, vous pouvez le rechercher sur Google Maps ou cliquez sur ce lien: Île Vostok, situé au nord-est de la Nouvelle-Zélande. La partie noire centrale n’est rien de plus que la forêt vert foncé qui occupe presque toute la dimension de l’île. Ainsi, une fois de plus, la théorie du complot est démantelée, bien que nous soyons conscients qu’il reste encore de nombreux mystères à résoudre et que «la vérité est là-bas».