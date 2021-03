Ils tuent au moins 13 policiers dans une embuscade au Mexique

Une embuscade du crime organisé a laissé au moins 13 policiers tués ce jeudi au Mexique, dans l’État central du même nom, a informé le secrétaire à la Sécurité de la région, Rodrigo Martínez-Celis.

« Le convoi a effectué travail de patrouille dans la région précisément pour lutter contre les groupes criminels qui opèrent dans cette région. Jusqu’à présent, il existe des informations sur la mort de huit éléments du Secrétariat à la sécurité et de cinq éléments du bureau du procureur général de l’État du Mexique », a rapporté Martínez-Celis dans une vidéo.

Le secrétaire a confirmé que la patrouille d’embuscade dans la municipalité de Coatepec Harinas a subi un attaque par le «crime organisé».

«Cette agression est un affront contre l’État mexicain. Nous répondrons en toute force et avec le soutien de la loi et de la légitimité », a-t-il déclaré.

De même, Martínez-Celis a expliqué qu’il existe déjà des autorités fédérales impliquées dans la clarification des faits.

« Allons les chercher »

« En ce moment, ils sont opérations terrestres et aériennes avec le soutien de la Garde nationale, du Secrétariat de la défense nationale, du Secrétariat de la marine mexicaine et du Centre national de renseignement, afin de localiser et d’appréhender les agresseurs », a déclaré le secrétaire à la Sécurité.

De son côté, le procureur général de l’État du Mexique, Alejandro Gómez, a déclaré que «les mesures nécessaires sont déjà prises pour retirer les corps et recueillir des preuves et des preuves».

«Nous condamnons ce crime rusé et lâche. Les familles des fonctionnaires décédés ce jeudi auront tout le soutien et tout le soutien (…) Nous irons les chercher et les traduirons en justice « , promis.

Le Mexique a fermé en 2020 avec 34515 victimes d’homicide intentionnelle, un chiffre légèrement inférieur aux 34648 cas en 2019, considérée comme l’année la plus violente de l’histoire contemporaine du pays.