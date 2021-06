Ils utilisent des appareils « intelligents » pour entraîner vos enfants train 10z viral

par James Fitzgerald, Corey’s Digs :

Les enfants représentent le grand espoir de toute civilisation, empreints d’une curiosité naturelle et d’une conscience de la vérité et chargés d’énergie et de vitalité. Dans presque toutes les traditions indigènes, le monde naturel représentait la porte d’entrée du cosmos, ou des royaumes supérieurs de la sagesse, et les nouveau-nés se sont donc rapidement vu offrir une exposition et la liberté d’explorer cet héritage métaphysique luxuriant. Dans les Amériques, certaines communautés autoriseraient même des aigles ou des condors géants à emmener les tout-petits dans des vols émerveillés au-dessus de la canopée des arbres – l’exaltation et la crainte induites par ces expériences ouvriraient des passerelles psychiques dans le cerveau de l’enfant qui l’imprégnaient d’un connexion au réseau de neurones écologiques de la planète.

Les gardiens technocratiques de l’histoire ont bien sûr refondu ces initiations en mythes sur des oiseaux géants enlevant de jeunes enfants dans un ancien désert qui était chargé de dangers dans chaque recoin et crevasse. De telles bêtes ont été apprivoisées ou éradiquées par le balayage de la « modernisation » qui a inauguré l’ère industrielle, avec sa pollution, son esclavage et sa maladie. Sous le poids de l’inflation et de la fiscalité, de nombreux parents ont été contraints de travailler à temps plein pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans ce schéma, les jeunes ont reçu divers dispositifs pour combler le vide de l’engagement personnel ou de la communion. Les smartphones, les assistants virtuels parlants (Siri, Cortana, Alexa) et le monde immersif des jeux vidéo sont des flatteries qui dominent désormais la vie de milliards d’enfants. Mais quels sont les effets psychologiques et sur la santé de ces technologies, et quels programmes, le cas échéant, les sous-tendent ?

Certains des titres les plus populaires sur le marché du jeu vidéo sont Call of Duty ; Warzone, Fortnite, Grand Theft Auto, Minecraft et Super Smash Bros. Malgré les récits violents des premiers jeux, ces derniers titres, plus anodins, suggèrent toujours une activité répétitive, addictive et insensée. Quelles sont les valeurs inhérentes à ces jeux – que tuer et se déchaîner en ville sont des activités souhaitables ? Ce qui manque à de telles réalités augmentées, ce sont les conséquences de tels modes de vie ou actions ; présenter une personne avec une centaine de personnes à tuer par session doit dévaloriser la vie humaine et désensibiliser le joueur, même si ces personnes sont pixelisées.

Plus de la moitié des enfants de moins de 11 ans aux États-Unis possèdent un smartphone, selon un rapport de NPR. Outre les considérations relatives à la littératie numérique et à l’accès aux services d’urgence, les conséquences comportementales de la dépendance au smartphone chez les enfants ont été bien documentées. Un rapport intitulé « Association entre l’utilisation de la technologie mobile et l’adaptation de l’enfant au début de l’école élémentaire » a utilisé les données d’un groupe de 1 642 enfants de première année au Japon pour déterminer s’il existait un lien entre l’utilisation des smartphones et le développement comportemental. Les chercheurs ont découvert que « l’utilisation routinière et fréquente d’appareils mobiles semble être associée à des problèmes de comportement dans l’enfance ».

Un article récent publié dans la revue Child Development a exploré les conséquences sur la santé physique de l’utilisation du smartphone pour les enfants. Il a déclaré que, alors que de plus en plus d’enfants commencent à utiliser des smartphones à un âge plus précoce, “il est important que les maladies neurologiques, la dépendance physiologique, les problèmes de cognition, de sommeil et de comportement soient pris en compte”. Les effets des rayonnements non ionisants, provenant des téléphones portables et du WiFi, ont été bien documentés. Sarah Horsley, dans un rapport de 2014 intitulé « Protection dans les écoles : technologies sans fil », a déclaré que « les enfants et les jeunes absorbent plus de micro-ondes et de rayonnement radiofréquence provenant des technologies sans fil dans leur corps que les adultes. Des études de modélisation prédisent que les enfants absorbent 60 à 100 % de plus dans leur cerveau que les adultes et 900 % dans leur moelle osseuse. Les enfants sont plus susceptibles d’être endommagés par les effets des signaux sans fil parce que leur corps est encore en développement ; les cellules se divisent davantage (ce qui rend les dommages à l’ADN plus susceptibles de s’exprimer sous forme de mutations); leurs crânes sont plus minces et leurs cerveaux sont plus conducteurs.

Au-delà des problèmes de santé évidents, quels autres programmes les technologues pourraient-ils avoir pour nos enfants ? C’est l’ère de la transparence, et la technologie est le conduit involontaire d’un aperçu plus approfondi des mentalités et des techniques de contrôle de masse. Le comportement flagrant et sans scrupules des plateformes de médias sociaux dans la censure et la calomnie des personnes qui publient des informations qui vont à l’encontre de leurs objectifs est une facette de cette clarté.

Le Forum économique mondial a organisé les Smart Toy Awards cette année, ostensiblement pour mettre en évidence les fabricants qui créaient des appareils basés sur l’IA qui interagissent avec les enfants. La page Web du WEF déclare : « Aujourd’hui, les enfants ont la possibilité d’interagir avec leurs jouets, qui sont dotés de capteurs, de haut-parleurs, de caméras et de microphones intégrés qui leur permettent de s’engager de manières jamais imaginées auparavant. Les jouets peuvent personnaliser l’expérience à mesure qu’ils en apprennent davantage sur l’enfant, ouvrant les enfants à une nouvelle frontière numérique avec de nouveaux risques et défis. La brigade de Davos considère, ou package, la collecte de données et la surveillance des enfants comme quelque chose de remarquable. Les enfants représentent une menace existentielle pour la réalité consensuelle – pure et sans encombre comme ils sont – et donc la structure de mensonge de cette matrice risque de s’effondrer sous la force de leur exubérance et de leur relation avec la Vérité observable. Les programmes d’études réductionnistes du système scolaire ont connu des rendements décroissants avec les dernières générations d’enfants, il serait donc logique d’essayer de les connecter, pour ainsi dire, à l’IA, qui peut apprendre et peut-être plus tard manipuler les processus de développement des enfants.

La prolifération des appareils destinés aux enfants comprend des montres intelligentes, des moniteurs de localisation, des iPhone Dupe, des liseuses électroniques, des lumières intelligentes et des haut-parleurs liés au système Alexa AI et des tablettes. Les téléviseurs intelligents ont des portes dérobées dans leur logiciel pour permettre un accès facile aux agences de sécurité et la possibilité de surveiller les conversations dans la pièce. Pourquoi les fabricants – qui n’ont pas divulgué ces problèmes avant d’être contestés à leur sujet – laisseraient-ils les enfants hors de la boucle de surveillance ? L’entraînement est que chaque facette de la vie doit être dirigée à travers le prisme de l’IA.

Le Fitbit Ace 2 Activity Tracker est destiné aux enfants de six ans et plus, qui “surveille les pas, les minutes actives et les habitudes de sommeil, et permet aux enfants de défier leurs amis à des compétitions de pas et de s’envoyer des messages”. Il existe même une brosse à dents intelligente Colgate Magik, qui évalue à quel point l’enfant s’est bien nettoyé les dents.

Les textes publicitaires qui accompagnent ces produits font valoir la capacité des appareils à exiger le consentement et la surveillance des parents, bien qu’il semble peu probable que cette technologie soit conçue pour répondre uniquement aux parents, étant donné la valeur de ces données brutes pour les entreprises. Les appareils intelligents utilisent essentiellement des données personnelles pour s’adapter à vos besoins. Mais ces informations sont généralement stockées dans le « nuage », qui est un mot mignon qui signifie des serveurs informatiques géants hors de votre portée.

La Children’s Online Privacy Protection Act est une loi fédérale appliquée par la Federal Trade Commission. La COPPA interdit aux entreprises en ligne de collecter et d’utiliser les données d’enfants de moins de 13 ans sans le consentement des parents. COPPA sur papier interdit au moins aux appareils intelligents de suivre les enfants, mais lorsque les appareils sont utilisés à la maison, ils ne connaissent pas nécessairement l’âge de tous les utilisateurs. Et, bien sûr, le consentement parental est la priorité de cette installation.

La plupart des produits connectés à Internet ont des paramètres de confidentialité qui autorisent certaines restrictions sur l’utilisation de vos données, telles que combien l’entreprise peut collecter, à quoi elle sert, combien de temps elle peut les conserver – bien que ces appareils aient dans certains cas des fonctionnalités restreintes sous des paramètres de confidentialité stricts, tels qu’un assistant domestique n’autorisant pas les appels à des amis si votre carnet de contacts a été masqué.

Amazon peut désormais être poursuivi

Récemment, Amazon a modifié les conditions de service de son détaillant par rapport à la clause d’arbitrage standard pour permettre aux litiges d’être portés devant les tribunaux d’État ou fédéraux, près de leur siège social dans l’État de Washington. Pourquoi ont-ils fait ça? Presque toutes les entreprises optent pour l’arbitrage, car il garde les choses à huis clos, permet de payer des frais minimes et évite les grands recours collectifs. Cependant, lorsque des dizaines de milliers de dossiers d’arbitrage sont déposés à la fois, comme l’a fait récemment Keller Lenkner LLC de Chicago, cela met beaucoup de pression, de temps et de frais sur une entreprise.

“Les entreprises pensaient qu’elles se dégageaient complètement de leur responsabilité”, en ajoutant des clauses d’arbitrage, a déclaré l’avocat de Chicago Travis Lenkner, dont le cabinet a déposé la majorité des réclamations d’Amazon. « Maintenant, ils voient exactement ce pour quoi ils ont négocié, et ils ne l’aiment pas. »

Amazon fait maintenant face à au moins trois recours collectifs, dont un qui allègue que les appareils Echo d’Amazon alimentés par Alexa ont enregistré des personnes, y compris des enfants, sans autorisation.

Les affaires d’arbitrage de masse posent un gros problème à de nombreuses entreprises. C’est un moyen astucieux de battre certaines de ces entreprises à leur propre jeu.

Esprits étroits, grande image

Les entreprises de la Silicon Valley à l’origine de ces produits n’ont pas caché leur dévouement et leur engagement pour un avenir transhumaniste. La carotte pendante pour des entreprises telles que Google, Apple et même SpaceX ne sont pas seulement des revenus astronomiques, mais aussi la capacité de façonner les changements inévitables du comportement humain que cette technologie entraînera.

Le responsable évangélique de l’IA de Google, Ray Kurzweil, déclare que d’ici 2029, nous aurons procédé à l’ingénierie inverse et modélisé toutes les régions du cerveau, ce qui fournira les méthodes algorithmiques pour simuler toutes les capacités du cerveau humain – et surtout, affirme-t-il, notre intelligence émotionnelle.

Dans son livre The Age of Spiritual Machines, Kurzweil pose la notion de « singularité ».

« Nous envisageons un avenir qui, à bien des égards, dépassera véritablement le nôtre, non seulement dans le domaine des échecs ou du contrôle du trafic aérien, mais également dans la cognition réelle », déclare Richard Dolan, historien. “Je pense que les algorithmes informatiques seront capables de prendre leurs propres décisions et d’avoir une sorte de conscience.”

