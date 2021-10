Ils utilisent des somnifères dessus sans votre permission

Alicia Machado : Ils utilisent des gouttes pour dormir sur elle sans sa permission | INSTAGRAM

Depuis le Télé réalité de Telemundo La Maison des Célèbres commencé certains de ses participants ont généré controverse et devenir le centre d’attention des réseaux sociaux sur Internet grâce à tout ce qui se passe au sein du programme, y compris certaines choses qui sont devenues incontrôlables comme ce qu’ont vécu Kimberly Flores et Edwin Luna, qui ont traversé un moment très sombre dans leur relation.

Cette fois, l’attention du les spectateurs concentré sur un conversation qui a généré des opinions partagées dans lesquelles l’un des participants Elle a avoué à un autre un problème qui a allumé les drapeaux rouges des utilisateurs qui regardent ce divertissement sur leurs écrans.

C’était à propos de Véronique Montes parler avec Gaby espagnole qui a récemment été retiré de l’émission, une conversation controversée dans laquelle ils ont avoué avoir utilisé gouttes de sommeil à Alicia Machado et Pablo Montero, qui d’ailleurs ne le savaient pas et n’ont pas donné l’autorisation de les administrer.

« Elle s’est endormie, je lui ai donné les gouttes, j’ai donné à Pablo et je lui ai donné », ont été les mots que Verónica a exprimés à Gaby, qui d’ailleurs n’a pas semblé surpris par la situation qui a même approuvé l’action que l’autre participant a prise .

Bien sûr, cette situation était largement partagée sur les réseaux sociaux, les internautes n’en revenaient pas du méfait qu’il avait commis, en plus de ce que dans un autre enregistrement de l’émission on peut voir comment ils commentaient ce fait mais en plaisantant, où Cristina Eustace était chargée de confirmer ce qui s’est passé.

« On a un peu peur qu’Alicia se réveille, mais ne vous inquiétez pas, ils lui ont donné des gouttes de sommeil », étaient les mots que l’on a pu voir dans une vidéo partagée sur la plateforme Twitter.

De plus, dans la vidéo dans laquelle nous pouvions voir Verónica et Spanic, nous pouvons voir qu’ils montraient l’action comme s’il s’agissait de quelque chose de positif, de sorte que les utilisateurs ont rapidement désapprouvé leur façon d’agir.

« Nous demandons justice pour Alicia Machado, cela ne peut pas rester ainsi et ils doivent punir les personnes impliquées », « nous devons envoyer cette vidéo au potin No Like », « la production doit prendre des mesures à ce sujet », « c’est un acte criminel et des mesures doivent être prises à cet égard », ce sont quelques-uns des commentaires où l’on a pu voir l’indignation et à quel point ils ont observé ce type d’actions de la part des participants.

« Il s’en prend à sa vie, ils devraient être poursuivis lorsqu’ils quitteront le programme. »

La plupart des controverses qui ont eu lieu autour de cette émission de télé-réalité sont axées sur des conflits verbaux, cependant, ce serait la première fois que quelque chose est connu qui pourrait affecter la santé de certains des membres.

Malgré les affirmations jusqu’à présent, le réseau de télévision qui travaille aux États-Unis n’a rien dit à ce sujet, on ne sait donc pas s’il y aura une sanction contre Verónica Montes Gaby Spanic et Cristina Eustace, malgré le fait que Spanic n’est plus prenant part au programme.