Ils utilisent les batteries d’une Tesla arrêtée pour extraire des crypto-monnaies | La technologie

Ce mineur de crypto prétend pouvoir vivre pratiquement de sa Tesla en exploitant des crypto-monnaies comme Ethereum, et ainsi de suite chaque mois.

Si vous souhaitez rentabiliser encore plus l’achat de votre Tesla récemment acquise, vous êtes probablement intéressé par une série d’expériences que le média CNBC a recueillies sur les propriétaires de ces véhicules électriques qui les utilisent, lorsqu’ils sont au chômage mais actifs, pour exploiter des crypto-monnaies telles que Ethereum .

Et c’est qu’un propriétaire d’une Tesla a découvert un moyen d’extraire des crypto-monnaies utiliser votre véhicule lorsqu’il est allumé mais inactif, et pour cela, il ne nécessite que les cartes graphiques appropriées et un Apple Mac Mini M1.

Spécifique Siraj Raval Il utilise un Tesla Model 3 2018 pour extraire des crypto-monnaies, en utilisant un Apple Mac Mini M1 et divers processeurs graphiques achetés sur eBay, bien qu’il n’ait pas donné leurs noms spécifiques.

Raval prétend pouvoir extraire plus de 800 $ par mois En utilisant ce procédé, et bien que l’utilisateur soit conscient qu’utiliser le véhicule de cette manière annulera sa garantie, il ne semble pas s’en soucier car il considère qu’à long terme, ce sera beaucoup plus rentable.

Cependant, il a des détracteurs, car Chris allessi, le premier concessionnaire de voitures électriques de l’État du Wisconsin, croit que cette méthode a très peu d’avantages. Il semble qu’il ait déjà essayé cette méthode, au moins en 2018, et ce n’était pas très rentable.

Allessi dit qu’en 2018, en seulement 60 heures, il a pu gagner environ 10 $ en Bitcoin, et à ce moment-là, il n’avait pas à payer pour l’électricité supplémentaire que sa Tesla Model S 2017 l’utilisait.

Mais Raval réitère que sa méthode fonctionne et est rentable, indiquant que la puissance de la batterie de votre Tesla est de loin supérieure aux autres options. Il explique que sa Tesla Model 3 2018 peut parcourir jusqu’à 515 km avec une seule charge, dépensant entre 10 $ et 15 $ pour recharger complètement la batterie.

Il ajoute que s’il conduisait le véhicule quelques heures par jour, la charge n’aurait lieu que toutes les semaines et demie, et que sa facture en fin de mois ne serait estimée qu’entre 30 $ et 60 $.

En particulier, Raval extrait plus de 20 heures par jour dans votre véhicule Tesla, pariant sur Ethereum et souligne que vous pourriez finir par obtenir un pourcentage de retour annuel de 23% sur votre investissement dans Midas Investments.

Un autre détracteur est Thomas Sohmers, qui soutient que le montant des bénéfices que Raval réclame ils sont pratiquement impossibles. « La meilleure estimation que j’aurais pour le taux de hachage GPU sur le modèle 3 serait d’environ 7 à 10 MH/s. Actuellement à 10 MH/s, cela générerait des revenus d’environ 13,38 $ en éther, avant toute dépense. »

En tout cas, Raval veut pousser ce projet beaucoup plus loin, et espère transformer sa Tesla en braquage de taxi autonome, tout en gagnant des crypto-monnaies lorsqu’elle n’est pas utilisée.