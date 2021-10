Ils utilisent un deepfake téléphonique pour qu’une banque autorise un transfert illégal de millionnaire | La technologie

La technologie continue de progresser et il y a ceux qui clonent des voix pour les utiliser dans des escroqueries et d’autres actes criminels.

Bien qu’il soit maintenant moins question de deepfakes, il y a quelques mois, on a découvert comment cette technologie fonctionnait et de nombreux débats et controverses ont surgi à son sujet. Les deepfakes utilisent l’intelligence artificielle qui parvient à superposer le visage d’une personne sur celui d’une autre et à falsifier ses gestes, mais quelque chose de similaire s’appelle aussi ainsi.

La clonage vocal à l’aide de la technologie il existe également et a longtemps été utilisé dans certaines escroqueries téléphoniques. On en trouve un exemple dans le vol de 35 millions de dollars qui a été vécu aux Emirats Arabes Unis et dans lequel un deepfake téléphonique a été à la clé.

Comme indiqué à Gizmodo, dans un vol la voix d’une connaissance d’un directeur de banque a été clonée de faire un transfert illégal supérieur à 35 millions. Cela s’est produit en janvier, mais c’est maintenant connu.

À la succursale bancaire des Émirats arabes unis, ils ont reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant être le directeur d’une entreprise, une personne avec qui le directeur de banque avait déjà parlé à plusieurs reprises.

L’appel téléphonique avec une voix clonée à côté de faux e-mails ils ont servi à alerter les employés de banque qu’un transfert important allait être effectué bientôt, qui a commencé dès qu’il a été approuvé.

Selon les enquêtes, les criminels « ont utilisé une technologie deepfake pour simuler la voix du réalisateur » et on estime qu’il y a eu au moins 17 personnes impliquées dans le processus. De plus, l’argent a ensuite été distribué via des comptes bancaires dans différents pays, de sorte qu’il était difficile à récupérer.

Bref, un vol qui donne beaucoup à réfléchir sur les mesures de sécurité que les banques et les grandes entreprises doivent prendre lorsqu’elles combattent une technologie qui peut encore beaucoup s’améliorer.