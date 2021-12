Ils utilisent un rapport d’exploitation minière BBC Bitcoin dans une crypto-arnaque

20/12/2021 à 10h36 CET

Chiranjeevi vit à Hyderabad, en Inde, avec sa jeune famille. Il est intelligent et travaille dans une entreprise de technologie indienne. On pourrait penser qu’ils sont les personnes les moins susceptibles d’être victimes d’une arnaque en ligne. Cependant, en octobre, il a été victime d’une fraude avec ses économies : 4 000 livres. Je n’arrivais pas à y croire : « J’étais tellement stressé. J’étais perdu. J’en ai parlé à ma femme et elle a dit : ‘Je pensais que tu étais intelligent. Comment as-tu perdu autant d’argent ?’ Ils m’ont envoyé un message fin octobre de nulle part, me disant ce qui s’était passé.

Cependant, il ne me parlait pas seulement de la tromperie. Il m’avertissait. Parce que le résultat de l’arnaque était une version déformée de mes rapports. Plus tôt cette année, j’ai eu accès à une mine de Bitcoin dans le nord de l’État de New York. J’ai fait un rapport à ce sujet, en me concentrant sur la façon dont l’exploitation minière de Bitcoin produit des émissions de carbone. Cependant, ce n’est pas le rapport que Chiranjeevi a vu. Le 18 octobre, il a rejoint une chaîne Telegram appelée B2C Mining.

Telegram est un service de messagerie crypté, comme WhatsApp, mais avec des « canaux », qui peuvent ressembler davantage à un groupe Facebook. La chaîne B2C Mining a affirmé faire partie d’une société qui possédait et exploitait une mine de Bitcoin en Russie. Au sommet du groupe, ancré à la chaîne, se trouvait mon rapport… mais pas exactement mon rapport. Il avait été modifié, supprimant tout ce qui avait trait au changement climatique et suggérant que la mine qu’il avait signalée provenait en fait du canal.