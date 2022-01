Ils utilisent un Raspberry Pi pour détecter les malwares de manière surprenante | La technologie

La nouveauté du Raspberry Pi est qu’il est désormais capable d’identifier les malwares en scannant les ondes électromagnétiques, même si pour cela vous aurez besoin d’instruments spécifiques.

Les possibilités d’un Raspberry Pi sont presque infinies et, c’est que, ces appareils sont conçus pour pouvoir exécuter différents types de fonctionnalités et avec l’imagination de l’utilisateur comme seule limitation. Et, c’est que, cela dépend beaucoup des mains destinées à profiter de ces appareils.

Ceux du Research Institute of Computer Sciences and Random Systems ou IRISA ont proposé de tirer le meilleur parti du Raspberry Pi, le moyen de le faire est de s’assurer que ces appareils peuvent identifier les malwares d’une manière inédite à ce jour.

Normalement, lorsqu’il s’agit d’identifier si un programme est malveillant ou si un fichier contient un certain type de virus, ce qui est fait est d’analyser les données. Ce que IRISA a réalisé, c’est que le Raspberry Pi est capable d’identifier et d’analyser le potentiel de danger des logiciels malveillants simplement par ses ondes électromagnétiques.

La manière dont ils ont réussi à rendre le Raspberry Pi capable de reconnaître ce type de situations n’a pas été facile. Ce qu’ils ont fait est de connecter cette carte à un oscilloscope, un instrument d’affichage électronique pour la représentation graphique des signaux électriques, après quoi ils ont été formés.

Vous venez d’acheter un Raspberry Pi, ou avez-vous l’intention de l’acheter ? Ces projets pour débutants vous apprendront comment en profiter de manière simple. N’importe qui peut les démarrer !

La formation à laquelle le Raspberry Pi a été exposé visait à définir les paramètres dans lesquels la carte est capable de reconnaître les malwares. Ainsi, à l’aide de l’oscilloscope et avec formation, Le Raspberry Pi peut reconnaître des schémas électromagnétiques anormaux ou des changements révélateurs de logiciels malveillants.

La chose intéressante à propos de tout cela est que l’identification de cette recherche est que le Raspberry Pi sous une attaque contrôlée a réussi à identifier les logiciels malveillants avec une précision de 99,82 %. En outre, les applications système comme celle-ci sont viables en offrant une solution qui n’a pas besoin que les utilisateurs installent ou téléchargent quoi que ce soit sur leurs appareils.