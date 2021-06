Ils vendent un autocollant de Kobe Bryant pour près de 2 millions de dollars

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère, à 41 ans, à Calabasas, en Californie, alors qu’il était avec sa fille ‘Gigi’ et sept autres personnes. Le monde du sport a été paralysé pendant quelques jours dans sa mémoire, et aujourd’hui sa mémoire est toujours vivante.

Les nombres « 8 » et « 24 » de Les Lakers de Los Angeles il est devenu une légende, et tout le monde veut avoir un souvenir de lui. A tel point que ce week-end, la maison de vente aux enchères en ligne et entrepôt de souvenirs sportifs, Enchères Goldin, a vendu un autocollant de Kobe Bryant au cours de son année recrue.

Selon le rapport sur l’état de la lettre, elle avait les statistiques les plus élevées dans toutes ses sections, étant ainsi qualifiée de la prestigieuse reconnaissance de “étiquette noire”. Cela a également entraîné une forte augmentation de sa valeur.

Vendu pour près de 2 millions de dollars

Le chrome de Kobe Bryant Il a été vendu pour 1,8 million de dollars -quelque chose à plus de 1,5 million d’euros-, et de Goldin Auctions, ils n’ont pas révélé le nom de l’acheteur. Cependant, ce que la maison de vente aux enchères a voulu démontrer, c’est l’augmentation de la valeur de la lettre, puisque quelques semaines après sa mort, de nombreux autocollants de la légende des Lakers ont commencé à être vus sur Internet. Dans ce cas, sa valeur a augmenté de 600%, selon les données de vente d’eBay.

D’autres autocollants de millionnaire

Mais celui de Kobe Bryant n’a pas été le seul chrome qui a été vendu pour un chiffre aussi important, car parmi les plus chers se trouve celui de l’édition ‘Logoman’ de Luka Doncic, qui a été vendu pour 4,6 millions de dollars.

Vous pouvez également trouver la lettre de recrue signée par Tom Brady, qui a été vendu jeudi pour 1,32 million de dollars sur PWCC Marketplace. On pense que c’est le prix le plus élevé jamais payé pour un autocollant de football, étant beaucoup plus élevé que le précédent, qui s’est vendu à près de 500 000 $.

Cette vente est encore loin de casser la liste des ventes de cartes à collectionner les plus chères à ce jour : Manteau Mickey – 1952 Topps – 5,2 millions de dollars

Luka Doncic – Logoman 1: 1 – 4,6 M $

Mike Trout – Superfracteur 2009 – 3,9 M$

Honus Wagner – T206 PSA 5 – 3,1 M$

Mickey Mantle – 1952 Topps – 2,8 millions de dollars pic.twitter.com/zlRhNsi3FY – Front Office Sports (@FOS) 5 mars 2021

Cependant, le chrome Topps Manteau de Mickey sur 1952 vendu pour 5,2 millions de dollars au marché PWCC, devenant ainsi le chrome le plus cher de l’histoire.