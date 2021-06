Ils verront la meilleure Gervonta Davis dans ce combat

ATLANTA (24 juin 2021) – Le quadruple champion du monde Gervonta “Tank” Davis et le champion WBA des super-légers Mario “El Azteca” Barrios se sont affrontés lors de la dernière conférence de presse ce jeudi à la veille de leur événement. événement ce samedi 26 juin de la State Farm Arena primée d’Atlanta dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

La conférence de presse de jeudi a également figuré en bonne place en présence du concurrent de 154 livres Erickson “Martillo” Lubin et de l’ancien champion du monde unifié Jeison Rosario, qui s’affronteront dans un combat pour l’élimination du titre WBC Super Welterweight dans le cadre du co-événement principal, avec les super poids welters. le concurrent Carlos Adames et le Mexicain Alexis Salazar, qui affronteront 10 rounds dans le cadre du pay-per-view, et avec Batyr Akhmedov et l’ancien champion du monde Argenis Méndez, qui inaugureront la diffusion PPV à partir de 21 h HE / 18 h HP

Les billets pour cet événement en direct qui aura lieu à la State Farm Arena et est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, seront mis en vente ce vendredi à 10 h HE, et peuvent être achetés en allant sur ticketmaster.com. L’Akhmedov contre. Mendez est promu en collaboration avec World of Boxing.

Voici les déclarations des personnes présentes à l’événement de jeudi à l’hôtel Omni Atlanta du CNN Center :

GERVONTA DAVIS

« La formation a été excellente. Nous nous préparons toujours de la meilleure des manières et sommes prêts pour tous les plans de Barrios. J’espère que c’est un combat bourré d’action.

« Je pense qu’il fait une erreur. Ce n’est pas qu’une question de hauteur. Il pense qu’il est plus fort que moi, mais on verra. S’il pense que je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui, c’est bien. Mais tout le monde finit toujours par apprendre sa leçon le soir du combat – c’est là que je fais ressortir le vrai moi.

«Je me suis efforcé de m’améliorer en tant que boxeur chaque jour dans le gymnase afin de pouvoir être meilleur samedi soir. Je suis enthousiasmé par ce que je vais faire, car passer à 140 livres est définitivement une excellente opportunité. Je veux que les fans voient un grand combat ..

« Vous savez que je suis à l’affût. Je l’apprécie, et nous savons tous que si je le blesse, je l’achèverai lors d’une nuit explosive de boxe.

«Quand je combats des gars plus gros dans le gymnase, je fais toujours de bonnes performances. Je déteste quand les gens pensent qu’ils peuvent profiter de moi pour penser que je suis petit. Vous verrez la meilleure Gervonta Davis dans ce combat.

« Il sera choqué quand je le frapperai. Non seulement ce sera difficile, mais il s’agit de savoir où je vais le frapper, et il le saura samedi soir. Encore une fois, non seulement mon combat, mais toute la carte sera spectaculaire. Je prévois d’arriver tôt au stade pour assister aux combats préliminaires lors d’une grande soirée de boxe.”

MARIO BARRIOS

« J’ai tous les outils nécessaires et la taille pour compliquer ‘Tank’, et c’est mon plan.

« Nous avons tous les deux frappé avec de mauvaises intentions. Nous y allons pour blesser et assommer notre adversaire. Que le meilleur gagne, que ce soit au premier ou au douzième tour.

« Tank ‘Davis apprendra ce que c’est que d’être sur le ring avec un boxeur comme moi. Achetez vos billets et demandez le pay-per-view. Je sais qu’il est prêt et qu’il s’est très bien entraîné dans la baie. Nous allons tous les deux partout ce samedi.

« Nous réaliserons beaucoup de choses mutuellement ce samedi. Je m’attends à ce qu’il vienne avec tout, mais je ne serai pas laissé pour compte. Ce seront des bombes sans quartier.

«Mon entraîneur est l’un des originaux d’Oakland et il trouve toujours un moyen de me motiver. Je finis par être responsable de ce que je dis, et je tiens toujours ma parole. Le combat de ce samedi sera très excitant.

«Je suis tellement concentré. Virgil m’a bien préparé et je vais faire les ajustements nécessaires.

“Comme l’a dit Leonard Ellerbe, ils ont de grands projets pour (Gervonta). Mon intention est de ruiner ces plans ce samedi. »

ERICKSON LUBIN

« Je me sens très confiant et fort après ma meilleure préparation depuis que je suis professionnel. Je suis prêt à me battre et samedi sera juste une autre belle performance de ma part.

«J’ai choisi ce combat parce que je ne voulais pas de combat d’échauffement. Je n’aime pas les gars avec des marques bizarres, je ne veux pas de combats accessibles. Je veux que les meilleurs de la division disent que je les ai tous battus quand j’ai la chance de me battre pour le titre ou d’être champion ».

« Je ne suis pas venu ici pour rester sur le rivage. Je veux être le meilleur en boxe et atteindre le sommet. Pas seulement dans mon poids, mais dans toute la boxe.”

«Il ira se battre agressivement comme il le fait toujours. S’il essaie de boxer contre moi, ce sera une erreur de sa part. Il n’est pas capable de boxer mieux que moi, je suis plus doué que quiconque, et je l’apprivoiserai quand il sortira au combat avec son agressivité typique.

«Je suis enthousiasmé par le pay-per-view et le retour des fans. Je suis prêt depuis des semaines et je vais donner un grand spectacle aux fans ».

JEISON ROSARIO

« Je suis absolument prêt à tout pour gagner. J’ai le pouvoir entre mes mains de l’emporter dans ce combat, que ce soit au premier ou au douzième round. Je suis prêt à la fois physiquement et mentalement à tenir les 12 manches et à être le vainqueur.

« Je ne suis pas intéressé par ce qui est dit maintenant. Nous verrons qui est le plus rapide, le plus fort et avec le plus de volonté de gagner ce samedi. Le reste n’est que bavardage.

« Les gens peuvent s’attendre à voir une guerre. Je suis un guerrier et j’aime me battre dans cette guerre à l’intérieur du ring. Je veux que les gens soient heureux et apprécient le combat. Ce sera un grand spectacle ».

CARLOS ADAMES

« Mon adversaire est très talentueux, mais je suis plus expérimenté. Ce sera un facteur important dans ce combat, et je finirai avec mon bras levé.

«Je suis dans une excellente position pour avoir une autre opportunité de me battre pour le titre, et cette promotion commencera ce samedi. J’ai tout ce dont j’ai besoin pour être champion du monde ».

ALEXIS SALAZAR

« Peu importe ce que dit mon rival, ce n’est pas qu’une question de force. La stratégie compte également, et vous pouvez accomplir beaucoup de choses lorsque vous vous battez intelligemment. Je serai prêt à me battre dans un grand combat ce samedi soir.

« Ce sera une guerre. Nous sommes tous les deux prêts, alors montons sur le ring et combattons. Je donnerai le meilleur de moi-même.

«Je respecte Adames, mais personne ne sait à quel point je suis bon. C’est ma chance de le prouver ».

BATYR AKHMEDOV

«Je ne suis pas sur le point de sous-estimer Argenis Méndez. C’est un ancien champion du monde et un boxeur avec beaucoup de crédibilité. Je pense juste à mon combat contre lui, et ensuite nous pourrons parler de mon match revanche contre Mario Barrios.

« Mon rival est très expérimenté. Il était le gars le plus difficile et le plus expérimenté des options que nous avions. Il se bat de manière passionnante et fait face, ce sera donc un combat bourré d’action.

« Je pense aussi que son style est fait sur mesure pour moi. J’aime qu’il soit charmant, et si Dieu veut, je serai le gagnant ».

ARGENIS MÉNDEZ

« Je suis ravi d’être ici. Je pense que ce combat sera différent puisque mon rival aime aussi faire face et être agressif. C’est exactement ce que j’aime faire aussi.

« Mon adversaire est très fort et notre combat sera très bon car nous échangerons des coups, mais je serai le seul à remporter la victoire.

«Ce sera la grande opportunité dont je compte profiter. Je suis un guerrier et je gagnerai ce dimanche pour partir à la recherche du titre auquel j’aspire ».

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

« Il n’y a pas de plus grande scène que celle de samedi soir. Quand vous pensez à de grands combats, vous pensez à Gervonta Davis, la boxeuse la plus excitante du monde.

« ‘Tank’ Davis procure de l’excitation, et c’est ce que les gens veulent. Mario Barrios sera un adversaire difficile pour lui. Les mots ne me suffisent pas pour exprimer à quel point je le respecte en tant que jeune boxeur qui fait tout bien. Barrios est un excellent puncheur avec une excellente vitesse et est entraîné par un très bon ami à moi, Virgil Hunter, qui a guidé Andre Ward tout au long de sa carrière, et nous savons déjà comment Ward s’en est sorti. Virgil Hunter préparera Barrios.

«Je suis également très enthousiaste à l’idée de l’événement co-principal. Erickson Lubin s’est entraîné sous l’un des meilleurs entraîneurs de boxe comme Kevin Cunningham et a remporté cinq victoires consécutives. Je suis impressionné par son engagement envers l’excellence lorsqu’il affronte les meilleurs candidats. Jeison Rosario, à son tour, est un ancien champion unifié qui s’est également énormément préparé et est déterminé à regagner tout ce qu’il a perdu récemment.

“Carlos Adames est un autre combattant dominicain passionnant et le meilleur concurrent de 154 livres qui tentera de mettre fin à la remarquable séquence de 15 victoires d’Alexis Salazar.

« La carte de ce samedi soir est bourrée de talent. Nous avons Batyr Akhmedov, qui a affronté le champion WBA Mario Barrios et cherchera à vaincre Argenis Méndez dans un combat qui ne cessera d’offrir de l’action.

« Nous avons de grands projets pour ‘Tank’ Davis. Barrios va-t-il les ruiner ? Connectez-vous au pay-per-view SHOWTIME pour le savoir. “

STEPHEN ESPINOZA, président, programmation sportive et événementielle, Showtime Networks Inc.

« SHOWTIME Sports traverse une chaîne sans précédent de sports de combat, à la fois en boxe et en arts martiaux mixtes. De ShoBox, en passant par SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING, en passant par Bellator MMA, et même cette exposition passionnante que personne n’a vue venir. SHOWTIME continue de proposer des événements passionnants et intéressants à tous les niveaux des sports de combat. Nous sommes au milieu d’une série de 10 événements en neuf semaines. Cet événement qui s’en vient samedi sera le joyau de tous.

« Ce ne sera que le quatrième combat de boxe à State Farm Arena, mais le deuxième au cours des 18 derniers mois. Le premier était « Tank » contre. Yuriorkis Gamboa le 29 décembre 2019, avec une participation presque complète de plus de 14 000 personnes.

“Il y a presque six ans, ‘Tank’ était dans la partie non télévisée d’un événement ShoBox, et maintenant il est ici en tête d’affiche d’un pay-per-view pour la deuxième fois après la plus grande victoire de sa carrière. Ce sera son dixième combat sur SHOWTIME, et probablement le plus difficile à ce jour car il lève deux pesos pour prétendre être l’élite.

“‘Tank’ n’a jamais affronté quelqu’un d’aussi grand ou d’aussi loin que Mario Barrios dans ses 24 combats. ‘Tank’ a aussi ses propres armes. Parmi les boxeurs classés par The Ring, seuls deux boxeurs au total présentent un pourcentage plus élevé de KO. Le réservoir est de 96%.

«Le champion WBA a un dossier de 26-0 et 17 KO, il est grand, fort et dur, et son nom est Mario Barrios. Si vous avez vu les épisodes ‘All-Access’, vous connaissez déjà son esprit guerrier. Ce combat s’adresse à toute personne possédant un Tank qui semble imparable et gravissant deux catégories pour relever le plus grand défi de sa carrière.

Erickson Lubin a une fiche de 23-1 et en est à son septième combat sur SHOWTIME en tant que prétendant numéro un pour le WBC à 25 ans. Cela signifie qu’il est le mandataire. La plupart de ceux qui occupaient son poste de mandataire opteraient pour un combat facile en attendant de se battre pour le titre, mais ce n’est pas Erickson Lubin. Erickson Lubin cherche à vaincre l’ancien champion unifié Jeison Rosario. Ce combat aurait pu être l’événement principal de SHOWTIME.

«Jeison Rosario est un ancien champion unifié à 154 livres, l’un des trois ou quatre premiers par consensus après avoir perdu contre le meilleur combattant de la division. Ce sera une grande bataille.

«Je tiens à remercier nos partenaires de PBC, Mayweather Promotions et TGB Promotions. C’est une carte phénoménale et nous sommes fiers d’être ici à Atlanta pour en profiter.”