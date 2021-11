MEXICO (22 novembre 2021) – Le puissant concurrent léger du Mexique Isaac « Pitbull » Cruz se sent à l’aise dans son rôle de prétendant pour détrôner l’actuel champion WBA des poids légers Gervonta « Tank » Davis pendant le combat qui sera en tête d’affiche du SHOWTIME PPV le dimanche 5 décembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du STAPLES Center de Los Angeles.

« J’ai prouvé à maintes reprises que mon ambition de devenir champion est trop grande pour être ignorée », a déclaré Cruz. « Ce combat ne sera pas l’exception. Je toucherai le jackpot et ils verront une nouvelle star naître le 5 décembre ».

Cruz a 23 ans et a un combat invaincu de 21 combats avant sa première date de titre mondial, y compris sa dernière victoire par décision unanime en direct sur SHOWTIME contre l’ancien champion Francisco Varga en juin de cette année. . Maintenant, il se prépare à relever un nouveau défi contre une étoile montante comme Davis.

« Ma motivation est d’être à mon meilleur niveau pour ce combat, c’est la clé pour moi jour après jour », a déclaré Cruz. « C’est le combat dont j’ai toujours rêvé. Ma motivation pour tirer le meilleur parti de cette opportunité est ce qui m’inspire à m’entraîner dans la salle de gym, aller courir et mettre mon physique au point ».

Cruz s’entraîne dans sa ville natale de Mexico et suit les traces de son héritage familial dans la boxe, car son grand-père Memo, son père Isaac Sr., ses oncles Eduardo et Guillermo et son frère aîné Diego ont été boxeurs professionnels. . L’influence familiale, cependant, n’était pas la seule chose qui a conduit Isaac à enfiler les gants.

« La boxe a toujours été dans mon sang, mais ma principale motivation pour la boxe a toujours été de rester à l’écart des mauvaises influences de mon quartier », a déclaré Cruz. « J’avais six ans quand j’ai décidé un jour d’accompagner mon grand-père au gymnase, et j’ai adoré ça. C’est là qu’est née ma passion pour le sport, puis une véritable histoire d’amour entre moi et la boxe s’est générée. »

Cruz a non seulement reçu le soutien de sa famille, mais il a également parlé avec une légende de la boxe aztèque comme le champion Julio Cesar Chavez avant de sécuriser le combat contre Davis. Cette conversation a non seulement fini par prédire un souhait qui s’est réalisé, mais elle a également ajouté un facteur de motivation à la préparation de Cruz pour le combat.

« Chavez m’avait dit d’être prêt au cas où le combat contre Gervonta se réaliserait à un moment donné », se souvient Cruz. « Il m’a aussi dit que j’avais le courage et les balles pour vaincre Gervonta. Le fait qu’il m’ait dit ces choses m’a fait réaliser à quel point je me suis amélioré et j’ai mûri en tant que personne et en tant que boxeur ».

Cruz cherchera à capter les encouragements des fans mexicains et mexico-américains qui seront présents au STAPLES Center de Los Angeles qui le soutiendront sans hésiter contre Davis. Malgré l’attente de se sentir comme un habitant d’Hollywood, Cruz sait qu’il ne peut pas se fier uniquement à ce qui se passe dans les gradins.