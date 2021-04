Ce n’est pas difficile.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google – tous ont des termes et conditions. Ce sont des entreprises privées américaines, ce qui signifie qu’elles jouissent de la plupart des mêmes libertés que nous en tant qu’individus. L’une de ces libertés comprend le droit de dire aux gens de se débarrasser de leur pelouse. Ils nous informent lorsque nous nous inscrivons, même si nous ignorons l’écran, il existe des «termes et conditions» auxquels nous sommes d’accord ou nous sommes libres de ne pas être d’accord et de ne pas avoir de compte. Ils n’obligent pas les gens à ouvrir des comptes, comme cela peut parfois sembler.

Quoi qu’il en soit, Donald Trump a vraiment de la chance de ne pas se faire botter le cul de toutes les plates-formes en 2012 lorsqu’il a commencé sa merde de birther qui a causé tant de «controverse» et a en quelque sorte ouvert la porte politique au monde sans faits de Trump. Non seulement on n’a pas de «droit» à un compte Twitter, mais on n’a certainement pas le droit de presque provoquer un soulèvement avec ses mensonges, sans parler d’en créer un en tant que président.

Hier, Lara Lee Trump – qui est devenue en quelque sorte une analyste officielle de Fox News – est allée sur Fox and Friends pour se plaindre de la «censure» de son entretien avec Donald Trump, que Facebook et Instagram ont nettoyé. Alors que l’intitulée Lara Lee pleure à propos de la censure, notez qu’elle «efface» complètement la violente insurrection provoquée par Trump.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

«Ce n’est pas le pays dans lequel nous voulons vivre, cela se produit dans les pays communistes. Mais je pense que le message est qu’ils veulent effacer Donald Trump. Ils veulent que tu oublies qu’il a existé. Ils ne veulent pas que vous le voyiez, ils ne veulent pas que vous entendiez parler de lui, détournez le regard, passez à autre chose, taisez-vous et continuez votre vie, oubliez que Donald Trump existait. C’est vraiment effrayant...

Est-ce que Lara sait ce qui se passe réellement dans les pays communistes et les dictatures? Ils ont des soulèvements violents où un chef de junte ordonne à ses forces de prendre le Capitole. Lara Lee veut que le public de FOX tourne si vite qu’il ne se rend pas compte que le gouvernement lui-même n’a rien à voir avec «l’effacement de Donald Trump». De plus, elle veut vraiment effacer ce petit truc d’insurrection.

Mediaite le récupère à partir de là:

Lorsqu’on lui a demandé la réaction de son beau-père, elle a ajouté: « il est aussi terrifié. Il en est très bouleversé, et regardez, vous avez entendu dire qu’il pensait peut-être à une plate-forme de médias sociaux, jamais le meilleur moment que maintenant pour faire avancer cela. «

Oui, Donald Trump est sûrement terrifié par un monde dans lequel il ne peut pas jaillir de ses conneries soixante-dix fois par jour. Mais oui, il est parfaitement libre de créer sa propre plateforme de médias sociaux, car c’est ce qui se passe dans les pays libres à économie capitaliste. Lara Lee oublie de dire au public que les pays communistes ne permettraient pas à Trump de créer son entreprise et pourraient en fait «effacer» une personne qui a tenté de prendre le pouvoir avec un soulèvement violent.

Les Trump doivent cesser de perdre leurs «libertés» et simplement être reconnaissants que Trump se promène dans Mar-a-Lago et non dans une prison chinoise, du moins pour le moment.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak