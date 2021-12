Ils volent à domicile l’international italien Sirigu lors de Lazio-Gênes

20/12/2021 à 16h58 CET

Certains voleurs ont volé de l’argent et des bijoux dans la maison de l’international italien Salvatore Sirigu, exportateur de Séville et de Osasuna, pendant qu’il jouait avec lui Gênes dans le domaine de Latium, au dix-huitième tour de Serie A.

Les voleurs sont entrés dans la maison de Sirigu à Gênes vendredi soir en passant par le balcon et ont volé des bijoux en argent et en or. Malgré le déclenchement de l’alarme, ils ont réussi à s’enfuir avant l’arrivée de la police, selon les médias italiens.

Sirigu était à Rome à l’époque, où Gênes a perdu 1-3 lors de leur visite à la Lazio au stade olympique.

Le gardien italien a disputé sa carrière en Espagne, six mois à Séville et six mois à Osasuna, après une précédente expérience au Paris Saint Germain.