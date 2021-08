ils voulaient battre YosStop en prison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

YosStop, un youtubeur mexicain accusé de pédopornographie dans le cas d’Ainara Suárez, continue de faire parler les gens. Désormais, une ancienne détenue de Santa Martha Acatitla -Citlalli Fernández- a donné quelques détails sur l’influenceur qui est également confiné dans le centre pénitentiaire pour femmes. Elle a également déclaré que la célèbre femme avait été “sauvée” d’un “gland” qu’elle montrait contre l’influenceuse Yoseline “N”. YosStop est-il en danger avec certains de ses coéquipiers ? Nous vous disons ce que Citlalli Fernández a révélé au créateur de contenu MauRG1.

Dans une interview avec le youtuber MauRG1, Citlalli Fernández, un jeune homme détenu à la prison de Santa Martha Acatitla, a donné quelques détails sur ce qu’il a appris sur Yoseline Hoffman en prison.

La jeune femme qui a passé quelques mois en prison pour avoir prétendument vendu une propriété à deux personnes différentes à Mérida, Yucatán, a ouvert son compte TikTok pour raconter son expérience derrière les barreaux. Il a même raconté l’époque où il a vécu avec les soi-disant « Mataviejitas ».

« Juanita Barraza, eh bien, elle a déjà ses années là-bas, non ? Tout le monde le sait déjà et bien, il est dans le bâtiment de la population GH déjà en bleu, remplissant une phrase que tout le monde connaît déjà. Les samedis, lundis et mardis, elle vend des tacos au ragoût dans le bâtiment G car en bas, ils vendent de la très bonne nourriture, alors elle vend ses tacos », a révélé Citlalli à propos de son expérience en prison.

Cependant, à propos de la situation à laquelle est confronté YosStop, le tiktoker a déclaré que YosStop appartenait à la zone de détention 1 – du système de précaution – qui n’est autorisé à marcher que pendant deux heures. Il a rapporté que la sœur de Rayito n’est pas encore avec la population et qu’elle porte un costume beige.

Il a également déclaré que malgré le fait que YosStop ne courait pas beaucoup de danger en raison de la situation du covid-19, un détenu cherchait à y faire face, bien que la situation se soit calmée.

« Une fille en bleu -de ceux qui purgent officiellement leur peine-, sur les 1 500 qu’il y a, a fait le tour en disant qu’elle ne l’aimait pas et que lorsqu’elle la verrait, elle allait la frapper. Il voulait assembler son gland, mais c’est resté, car c’était comme des potins », a déclaré Citlalli au créateur de contenu.

“Avec le covid il y a des gardes partout, il y a des procès et trois secondes plus tard tout le tour est terminé. Cette fille était en faveur de l’autre fille qui l’a dénoncée », a ajouté la jeune femme.

Enfin, elle a assuré que YosStop était d’abord intriguée par tout ce qui se passait : “Quand c’était son tribunal, elle devait y aller avec une femme, elle dit qu’elle la considérait comme sérieuse et a dit qu’elle ne savait pas comment elle allait. Il l’a vue comme tout le monde, avec l’incertitude et la peur que vous ne sachiez pas ce qui se passe », a-t-il conclu.

