Ilunga Makabu a été mis KO par Tony Bellew il y a cinq ans, mais s’est reconstruit pour devenir champion du monde WBC cruiserweight et semble maintenant prêt à combattre Canelo Alvarez

Le 29 mai 2016, Ilunga Makabu s’est rendu en territoire ennemi pour son premier combat pour le titre mondial.

Le guerrier cruiserweight de la RD Congo a remporté son tir avec une impressionnante victoire par KO contre Thabiso Mchunu et a été sanctionné par la WBC pour se battre pour sa ceinture vacante.

.

Bellew vs Makabu a eu lieu pour le titre vacant WBC cruiserweight en 2016

Son adversaire n’était autre que le Britannique Tony Bellew.

Makabu a prouvé qu’il n’avait pas peur d’entrer dans la fosse aux lions en acceptant d’affronter Bellew au Goodison Park d’Everton.

Il est sorti sous les huées de milliers de Scousers, puis les a tous réduits au silence en écrasant le favori de la maison dès le tout premier tour.

Cependant, à peine cinq minutes plus tard, Makabu a été assommé par un crochet gauche de Bellew.

Goodison Park a éclaté et le monde s’est effondré pour le challenger.

.

Makabu a terrassé Bellew au premier tour…

.

..mais était KO au troisième tour

L’accent plus large était naturellement mis sur le combattant à domicile qui s’était remis d’un grave danger pour réaliser un rêve de toute une vie d’une manière incroyablement dramatique.

Mais, d’un autre côté, Makabu était tout aussi rapidement passé du bord de la gloire à un retour soudain à la maison vaincu et sans titre mondial.

Son retour a commencé avec cinq victoires de confiance au cours des deux prochaines années.

Tout cela s’est terminé par un arrêt et, en 2019, Makabu était de nouveau en mesure de chasser une fois de plus les titres mondiaux.

.

Makabu s’est lentement reconstruit après la défaite de Bellew

N’ayant de nouveau pas peur de voyager, Makabu a accepté d’affronter le percutant Dmitry Kudryashov dans son pays natal, la Russie.

Cette fois, le guerrier de la route congolais est sorti victorieux en remportant la bagarre aller-retour par KO au cinquième tour.

Cette victoire l’a vu de nouveau en lice pour un titre mondial et une victoire consécutive sur l’invaincu Aleksei Papin – de nouveau sur la route en Russie – lui a valu une deuxième chance tant attendue.

Makabu était à nouveau en lice pour la ceinture vacante et aurait cette fois l’opportunité de se battre lui-même à domicile.

.

Makabu a finalement obtenu un titre à domicile en 2020

Le Polonais Michal Cieslak a finalement été déterminé comme adversaire de Makabu et le combat a été finalisé pour janvier 2020.

Il s’agissait du premier combat pour le titre mondial à avoir lieu en RD Congo depuis que le pays a été nommé Zaïre et a accueilli « The Rumble in the Jungle » entre Muhammad Ali et George Foreman en 1974.

Makabu a surmonté l’adversité dans les premiers tours et s’est battu dans les dernières étapes pour remporter une victoire par décision unanime durement disputée.

Devant ses fans à domicile, avec sa ceinture WBC, Makabu a eu son propre moment « Bellew ».

Makabu est maintenant champion WBC cruiserweight et Canelo Alvarez veut prendre sa ceinture

Maintenant, le champion a fait une défense et semblait prêt pour un match revanche obligatoire avec Thabiso Mchunu en 2022.

Cependant, lors de la convention WBC, l’entraîneur de Canelo Alvarez, Eddy Reynoso, a choqué le monde de la boxe en déclarant que le roi livre pour livre avait jeté son dévolu sur la couronne cruiserweight.

Reynoso a demandé que Canelo puisse défier Makabu pour sa ceinture en mai 2022 et cela a été approuvé par la WBC.

Les négociations vont maintenant commencer pour une éventuelle confrontation qui verrait Makabu gagner des millions pour la première fois de sa carrière.

La route a été longue et il mérite chaque centime.