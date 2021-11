Ilunga Makabu jure de KO Saul ‘Canelo’ Alvarez après avoir évalué la star livre pour livre alors que le Mexicain admet qu’il donnera DEUX PIERRES dans le combat pour le titre cruiserweight

Saul ‘Canelo’ Alvarez n’est prêt à passer à 180 livres que dans sa tentative de détrôner Ilunga Makabu et de devenir champion du monde cruiserweight.

Le champion du monde incontesté des super-moyens a cimenté son héritage en tant que meilleur livre pour livre au monde avec un arrêt dominant de Caleb Plant pour prendre la dernière ceinture restante à 169 livres.

WBC Boxing (Twitter)

Makabu aura un avantage de quatre pouces de hauteur contre Canelo et sera naturellement beaucoup plus lourd

Au cours d’un balayage spectaculaire de 12 mois, le Mexicain a récupéré les ceintures WBA et Ring Magazine de Callum Smith, a défendu le titre WBC contre Avni Yildirim, a pris la sangle WBO de Billy Joe Saunders et enfin la sangle IBF de Plant.

Il est difficile de penser à un règne plus impitoyable ou dominant d’un champion dans l’histoire récente, Canelo n’étant plus lié à un promoteur ou à un diffuseur et ne voulant pas laisser la politique de la boxe l’entraver.

Lors de la convention WBC à Mexico, le joueur de 31 ans a exaucé son souhait d’affronter le champion des cruiserweight Makabu pour embellir son héritage et tenter de devenir un champion du monde des six poids.

Et bien qu’il veuille rester relativement léger pour pouvoir revenir aux poids mi-lourds, Canelo admet qu’il donnera encore deux pierres lorsqu’il combattra le champion congolais en mai 2022.

.

Le Mexicain est prêt à peser 20 livres sous la limite de poids du croiseur de 200 livres

« Je suis un combattant très intelligent », a-t-il déclaré lors de la 59e convention annuelle de la WBC.

« Je crois en mon pouvoir et en mes compétences, c’est pourquoi nous allons essayer [to win the title at cruiserweight]. C’est un grand défi et une question de vingt kilos.

« C’est un défi cinquante/cinquante, mais je me sens très fort. J’aime les défis et écrire l’histoire.

« C’est pourquoi je suis ici et j’aime ce défi. Nous verrons si c’est le défi le plus difficile de ma carrière ce jour-là.

. – .

Le joueur de 31 ans est un champion du monde des cinq poids, mais n’a jamais combattu au-dessus de 175 livres

Makabu a été éliminé par Tony Bellew en 2016 à Goodison Park, mais a depuis récupéré son chemin vers le titre et reste l’un des combattants les plus dangereux de la division en remportant neuf victoires au rebond.

Bien qu’il puisse y avoir un écart dans le niveau de compétence, Makabu est un cruiserweight naturel à six pieds et frappe fort – cassant le nez de Bellew au premier tour chez Everton.

Le gaucher de 34 ans ne pouvait pas tout à fait croire à sa chance que le combat ait été fait et est prêt à affronter le combattant le plus lucratif de la boxe.

« Oui, j’accepte le combat », a-t-il déclaré lors de la convention. « Quand j’ai reçu cette nouvelle de mon manager et (le président de WBC Mauricio Sulaiman), j’ai dit : « Wow ! C’est quelque chose de bien.

.

Makabu a terrassé Bellew au premier tour…

.

..mais était KO au troisième tour

« Canelo est le meilleur boxeur de la planète en ce moment. Donc, je veux combattre les meilleurs, et j’accepte, mais il n’y aura pas de poids mort pour ce combat.

« Je pense que Canelo fait une grosse erreur, qu’il va regretter. Canelo veut prouver aux gens qu’il peut faire mieux que les autres et je suis tout à fait prêt à laisser Canelo essayer ce rêve, mais j’ai aussi mon histoire à écrire.

« Oui, c’est de la boxe. J’ai perdu contre Tony Bellew, mais je suis revenu. Maintenant, je vous le dis à 100%, je vais assommer Canelo.