Ilya Ivashka s’impose en soixante-quatrième de finale de l’US Open

01/09/2021

Le à 10:15 CEST

Ilya Ivashka, biélorusse, numéro 53 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open en deux heures et trente-deux minutes par 7 (7) -6 (3), 6-3 et 6-4 au joueur américain Tennys Sandgren, numéro 91 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que le Biélorusse a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, a eu une efficacité de 59% dans le premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 75% des points de service. Quant à Sandgren, il n’a jamais réussi à casser le service de son adversaire, a réalisé un premier service de 74%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 61% de ses points de service.

Lors de la 30e de finale, Ivashka affrontera le vainqueur du match entre le joueur italien Fabio Fognini et le joueur de tennis canadien Vasek Popisil.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.