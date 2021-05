IMA écrit au Premier ministre Narendra Modi et demande une action contre Ramdev sous des accusations de sédition

L’IMA a exhorté le Premier ministre Modi à prendre des mesures contre Ramdev. (PTI)

La guerre des mots entre l’Association médicale indienne (IMA) et Ramdev continue de s’intensifier de jour en jour. L’IMA a maintenant écrit au PM Narendra Modi pour demander une action contre le propriétaire de Patanjali et gourou du yoga Ramdev. «Nous portons à votre aimable attention, la vidéo affirmant que 10 000 médecins sont décédés malgré la prise de la dose de vaccin et des milliers de personnes sont décédées à cause de la médecine allopathique circulent de manière virale dans les médias sociaux, comme l’a dit M. Ramdev, propriétaire Produits Patanjali », a déclaré IMA dans sa lettre.

Il a déclaré que l’IMA suit les lignes directrices et les protocoles publiés par le ministère de la Santé à travers l’ICMR ou le groupe de travail national dans le traitement offert à des millions de personnes se rendant dans les hôpitaux. «Si quelqu’un prétend que les médicaments allopathiques ont tué les gens, c’est une tentative de contester le ministère qui nous a publié le protocole de traitement», a-t-il déclaré.

L’IMA a exhorté le Premier ministre à prendre des mesures contre Ramdev. «Nous appelons… à prendre des mesures appropriées contre les individus propageant vicieusement le message de peur sur la vaccination et à contester les protocoles de traitement du gouvernement indien en raison de leur intérêt direct dans les produits de leur entreprise. Il s’agit à notre avis d’un cas évident de sédition et de telles personnes devraient être inscrites immédiatement sans délai sous les accusations de sédition », a-t-il déclaré.

Auparavant, la section Uttarakhand de l’Association médicale indienne (IMA) avait giflé un avis de diffamation de Rs 1000 crore sur Ramdev pour ses remarques controversées sur l’allopathie. L’avis a également demandé à Ramdev de réaliser un clip vidéo contredisant toutes ses allégations et de le diffuser sur les plateformes de médias sociaux où il avait téléchargé sa précédente vidéo les nivelant.

Baba Ramdev a présenté des excuses après que le ministre de la Santé de l’Union, Harshvardhan, lui ait écrit.

