IMA, IIT Delhi, Jamia Milia parmi 6 000 entités dont la licence FCRA est réputée avoir cessé

L’IIT Delhi, la Jamia Milia Islamia, l’Association médicale indienne et le Nehru Memorial Museum and Library font partie des près de 6 000 entités dont l’enregistrement auprès de la FCRA est réputé avoir cessé samedi. Ces entités n’ont pas demandé le renouvellement de leur licence FCRA ou le ministère de l’Intérieur de l’Union a rejeté leurs demandes, ont déclaré des responsables.

Selon le site officiel relatif à la loi sur les contributions étrangères (réglementation), parmi les organisations et entités dont l’enregistrement en vertu de la FCRA a cessé ou a expiré, citons le Centre national Indira Gandhi pour les arts, l’Institut indien d’administration publique, la Fondation commémorative Lal Bahadur Shastri, Lady Shri Ram College for Women, Delhi College of Engineering et Oxfam Inde.

Les responsables du ministère de l’Intérieur de l’Union, qui réglemente les activités des ONG et des associés enregistrés en vertu de la FCRA, ont déclaré que l’enregistrement en vertu de la loi est réputé avoir cessé le samedi 1er janvier. L’enregistrement FCRA est obligatoire pour toute association et ONG pour recevoir des financements étrangers.

Il y avait 22 762 ONG enregistrées par la FCRA jusqu’à vendredi. Samedi, il est tombé à 16 829 alors que 5 933 ONG ont cessé leurs activités.

Parmi les organisations dont l’enregistrement auprès de la FCRA a cessé, figuraient le Medical Council of India, l’Emmanuel Hospital Association, qui gère plus d’une douzaine d’hôpitaux en Inde, la Tubercolosis Association Of India, Vishwa Dharamayatan, Maharishi Ayurveda Pratishthan, la Fédération nationale des coopératives de pêcheurs Ltd.

The Hamdard Education Society, Delhi School Of Social Work Society, Bhartiya Sanskriti Parishad, DAV College Trust and Management Society, India Islamic Cultural Centre, Godrej Memorial Trust, The Delhi Public School Society, Nuclear Science Center in JNU, India Habitat Centre, Lady Shri Le Ram College for Women, le Delhi College of Engineering et All India Marwari Yuva Manch font également partie de ces entités.

