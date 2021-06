IMA, les médecins organisent une manifestation nationale; Le ministère de la Santé écrit aux États pour demander la sécurité des travailleurs de la santé

in

Lav Agarwal, co-secrétaire au ministère de la Santé et du Bien-être familial, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs de la santé.

Des milliers de médecins ont manifesté aujourd’hui à travers le pays dans le cadre d’un mouvement national appelé par l’Association médicale indienne contre les récents incidents de violence contre les professionnels de la santé. Les médecins et l’IMA ont exigé une loi centrale pour enrayer de tels cas.

À Delhi, un groupe de médecins appartenant à la fois à l’Association médicale indienne et à la FAIMA (Fédération de l’Association médicale indienne) se tenait avec des pancartes devant la porte principale de l’AIIMS.

À Telangana, le personnel et les médecins de l’IMA ont manifesté devant son bureau d’Hyderabad. Les médecins du Kerala ont également pris part à la manifestation en brandissant des pancartes, des banderoles et des slogans brandis « Sauvez les survivants ».

L’IMA a déclaré qu’environ 3,5 lakh médecins de l’association ont participé à la manifestation nationale aujourd’hui. Le président national de l’IMA, le Dr JA Jayalal, a déclaré qu’outre ses membres, un certain nombre d’organisations telles que l’Association des médecins de l’Inde, l’Association des chirurgiens de l’Inde, le réseau des étudiants en médecine et le réseau des jeunes médecins participeront à la manifestation.

Au milieu de la pandémie de COVID-19 qui fait rage où les professionnels de la santé ont travaillé jour et nuit pour lutter contre la pandémie, des incidents ont été signalés dans certaines parties du pays où les médecins ont été agressés par les préposés à la suite du décès de leurs patients. Un de ces cas a récemment eu lieu à Assam où un médecin déployé en service COVID-19 a été brutalement battu.

Le ministère de l’Intérieur s’est opposé au projet de loi de 2019 sur le personnel des services de santé et les établissements cliniques (interdiction de la violence et des dommages aux biens), affirmant que la loi spéciale n’était pas réalisable car la santé est une question d’État. La loi visait à imposer une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans pour avoir agressé des médecins de garde et d’autres professionnels de la santé.

Pendant ce temps, Lav Agarwal, co-secrétaire au ministère de la Santé et du Bien-être familial, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives pour assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs de la santé. « Le 22 avril 2020, le ministère de la Santé de l’Union a publié une ordonnance modifiant dûment la loi de 1897 sur les maladies épidémiques, assurant la protection du personnel de santé et de leurs biens contre la violence pendant les épidémies. Ladite ordonnance a en outre été notifiée en tant que loi de 2020 sur les maladies épidémiques (amendement) le 29 septembre 2020 », a déclaré Agarwal dans une lettre.

Le fonctionnaire a informé qu’une telle infraction a été rendue connaissable et non passible de caution.

“Récemment, des incidents de violence physique contre des médecins et d’autres professionnels/agents de santé ont été signalés, en particulier dans l’Assam, le Bengale occidental et le Karnataka”, a déclaré Agarwal, demandant à tous les États d’examiner la situation et de veiller à ce que des mesures rapides et nécessaires soient prises pour Les travailleurs du domaine de la santé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.