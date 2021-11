iMac Pro 2022 d’Apple : tout ce que nous savons

Apple travaille sur une version repensée de l’iMac à écran plus grand qui pourrait ramener le nom « ‌iMac‌ Pro » pour le différencier du ‌iMac‌ 24 pouces qu’Apple a sorti en 2021. Le plus grand ‌iMac‌ devrait avoir un design mis à jour, M1. Des puces Pro/Max et un écran mini-LED, et il pourrait être lancé au premier semestre 2022.

Concevoir

Le prochain ‌iMac‌ sera de conception similaire au ‌iMac‌ 24 pouces et au Pro Display XDR, selon le leaker Dylandkt. Il comportera des lunettes noires, et s’il ressemble effectivement au Pro Display XDR, la taille de la lunette pourrait être beaucoup plus mince et il pourrait peut-être avoir moins de menton inférieur.

Affichage

Comme les modèles de MacBook Pro 2021, la prochaine génération ‌iMac‌ adoptera un écran mini-LED pour des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et un HDR amélioré, et il sera doté de la technologie d’affichage ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.



Un taux de rafraîchissement à 120 Hz permettra un gameplay et un défilement plus fluides dans diverses applications telles que Safari, en plus d’améliorer les animations générales dans macOS.

Certaines rumeurs ont indiqué que le ‌iMac‌ aura un écran plus grand que 27 pouces pour refléter l’augmentation du plus petit ‌iMac‌ de 21,5 pouces à 24 pouces, mais l’analyste d’affichage Ross Young dit qu’il va mesurer à 27 pouces comme le modèle actuel.

Apple a testé Face ID pour le ‌iMac‌ Pro, selon le leaker Dylandkt, mais ce n’est pas une fonctionnalité confirmée et il n’est pas clair si Face ID fera partie de la version finale de la machine.

Ports

Le ‌iMac‌ devrait offrir une configuration de port similaire à celle du MacBook Pro, avec Apple comprenant des ports USB-C/Thunderbolt, un emplacement pour carte SD et un port HDMI.

Apple pourrait également inclure un port Ethernet intégré à l’adaptateur secteur, comme c’est le cas pour le ‌iMac‌ 24 pouces.

Puces M1 Pro/Max

Le ‌iMac‌ Pro comportera les mêmes puces ‌M1 Pro‌ et M1 Max qui ont été introduites dans le MacBook Pro, et Apple pourrait peut-être également introduire une configuration haut de gamme supplémentaire pour la machine.

Le ‌M1 Pro‌ et le ‌M1 Max‌ ont le même processeur à 10 cœurs (bien qu’il existe une version à 8 cœurs du ‌M1 Pro‌). Le ‌M1 Pro‌ comporte jusqu’à 16 cœurs graphiques, tandis que le ‌M1 Max‌ comporte jusqu’à 32 cœurs graphiques.

Appellation

Apple aurait appelé le ‌iMac‌ le « ‌iMac‌ Pro » en interne, et cela pourrait également s’avérer être son nom de lancement, qui serait conforme au MacBook Pro et à l’iPad Pro.

Un nom « ‌iMac‌ Pro » différencie le ‌iMac‌ 27 pouces du modèle 24 pouces et indique clairement qu’il utilise les mêmes puces « Pro » que le MacBook Pro.

Prix

Le ‌iMac‌ Pro de base aurait une mémoire de 16 Go et un SSD de 512 Go, et le prix devrait commencer à environ 2 000 $.

Le prochain ‌iMac‌ Pro sera lancé dans le courant de 2022, peut-être au cours du premier semestre de l’année ou avant la WWDC. Il remplacera l’actuel ‌iMac‌ 27 pouces basé sur Intel, l’un des derniers modèles de Mac à utiliser encore des processeurs Intel.