iMac Pro retiré du site Web d’Apple, officiellement abandonné

L’iMac Pro a été officiellement supprimé du site Web d’Apple ainsi que de l’application Apple Store. Cela vient après que la société a annoncé il y a deux semaines que l’iMac ne serait disponible que «jusqu’à épuisement des stocks» et ne serait pas remplacé.

L’iMac Pro était brièvement tombé en rupture de stock à quelques reprises au cours des deux dernières semaines, mais il est maintenant officiellement parti pour de bon. Lorsque vous visitez l’URL dédiée de l’iMac Pro, elle redirige désormais vers la page d’accueil Mac sur le site Web d’Apple. L’iMac Pro figurait également autrefois le long de la barre de navigation du site Web Mac d’Apple, mais cela a également été supprimé.

Apple a discrètement arrêté l’iMac Pro il y a deux semaines, supprimant toutes les options de fabrication à la commande et disant que l’inventaire disponible ne serait disponible que pendant la durée des stocks. L’offre disponible d’iMac Pro est désormais épuisée (via MacRumeurs).

L’iMac Pro a été introduit en 2017 pour offrir des tout-en-un plus puissants aux clients haut de gamme souhaitant des processeurs Intel Xeon pour station de travail. Le châssis était identique à l’exception d’un système de refroidissement plus efficace et de la finition en aluminium gris sidéral. En 2020, Apple a légèrement ajusté les configurations de l’iMac Pro suite à l’introduction du nouvel iMac grand public.

L’iMac 2020 a également commencé à empiéter sur l’iMac Pro en termes de performances, une tendance qui s’est ensuite poursuivie avec l’introduction des premiers modèles M1 Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air en novembre.

Apple a toujours l’iMac Pro disponible dans son magasin rénové, et il reste disponible chez certains détaillants tiers. Dans cet esprit, cependant, nous ne pouvons pas recommander de dépenser de l’argent pour un en ce moment. Apple est en train de faire la transition de la gamme Mac vers Apple Silicon, et une gamme d’iMac repensée est attendue le plus tôt possible.

Avez-vous de bons (ou pas bons) souvenirs de l’iMac Pro? Partagez-les avec nous dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: