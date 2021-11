Image de Brooklyn Beckham de Superdry. Le fils de David et Victoria Beckham a décroché un contrat de plus d’un million de dollars avec la célèbre marque britannique de vêtements décontractés et a posé « en montrant ses abdos et ses tatouages ». Ok, je dirais juste ses tatouages.

The Sun rapporte que le photographe et mannequin de 22 ans a conclu cet accord millionnaire et rejoindra un public étoilé pour lancer une ligne écologique avec le nouveau magasin de Londres la semaine prochaine. Une source a déclaré :

« C’est une excellente opportunité pour Brooklyn et cela fera de lui un vrai nom dans l’industrie de la mode masculine. »

MDR! D’accord!

« C’est un excellent travail pour lui et cela lui a permis de se concentrer. Il est également très enthousiasmé par le développement durable, donc il est ravi de participer à ce projet. »

Le reportage indique que Brooklyn et sa fiancée Nicola Peltz sont déjà à l’image de Pepe Jeans, qui fait du couple – selon le média – « le mini Posh and Becks du monde de la mode ».

BAHAHAHAHAHAHAHAHAHA… d’accord !

Le frère cadet (et plus joli) de Brooklyn, Romeo était le visage de la campagne de Noël de Burberry quand il avait 12 ans. On dit qu’on ne sait pas s’il osera un jour rejoindre son papa sur le podium… (j’imagine Brooklyn ne suppliant pas, car Hello ! Qui appelleraient-ils en premier ? HA !)

Peu importe! Image de Brooklyn Beckham de Superdry. Attractif? Sexy? Quelque chose?