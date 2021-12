ImageKit : Alimenter le contenu visuel – The Financial Express

Cette startup indienne propose une gestion d’images évolutive à plusieurs clients quel que soit l’état de leur infrastructure réseau



Par Srinath Srinivasan

Les images et les vidéos sont déterminantes pour obtenir la meilleure expérience utilisateur et le meilleur parcours client possibles sur les plateformes de commerce électronique et de contenu qui se traduisent directement dans le top line des entreprises. ImageKit, qui a travaillé avec la société de commerce électronique Nykaa, qui a récemment fait ses débuts en bourse à succès, permet la gestion et la distribution des images pour une meilleure expérience. « Nous avons découvert au début de notre parcours que les images allaient occuper le devant de la scène dans l’amélioration de l’expérience client avec les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de création d’applications numériques », a déclaré Rahul Nanwani, co-fondateur et PDG d’ImageKit.

« Les fichiers image tels qu’ils sont à la source sont volumineux et ne sont pas personnalisés pour diverses plates-formes. Il devient difficile de les stocker, de les traiter, de les gérer et de les livrer rapidement à mesure qu’une entreprise évolue. Toute entreprise dont l’activité principale n’est pas le traitement d’images n’a pas à s’en soucier et n’a pas besoin de dépenser des ressources pour le faire. Nous assumons cette charge de travail », explique Nanwani.

Actuellement, il n’y a qu’une poignée d’acteurs sur le marché dans cet espace et certaines des solutions viennent en complément des grands services d’hébergement cloud. Étant une entreprise native du cloud avec une forte automatisation, ImageKit est en mesure d’offrir une gestion d’image évolutive à plusieurs clients, quel que soit l’état de leur infrastructure réseau.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de simplifier le travail d’un développeur. Nous leur proposons des API à intégrer dans leur code. Nous effectuons le traitement des images sur le cloud et les envoyons rapidement à l’application finale », dit-il.

Selon lui, plus de 700 entreprises et plus de 60 000 développeurs utilisent actuellement ImageKit. En utilisant l’infrastructure AWS, la société est en mesure d’offrir les prix les plus bas du marché pour les applications à grande échelle. Il promet une réduction du temps de chargement global des pages Web d’une marge énorme, disons de 30%, un référencement amélioré et une fiabilité élevée sans temps d’arrêt. « Afin de rester différenciés, nous nous concentrons sur la façon dont nous nous intégrons à plusieurs plates-formes et technologies tout en allant plus loin dans le traitement d’images en temps réel dans le but de fournir des fonctionnalités d’analyse, d’IA et de ML plus approfondies. Actuellement, nous effectuons le traitement en moins de 50 millisecondes, même en cas de trafic de pointe, et nous visons à le réduire davantage », explique Nanwani.

La startup rentable et amorcée se développe également dans l’espace de diffusion vidéo dans le but d’offrir une diffusion de type YouTube ou Netflix à ses clients avec des capacités de traitement approfondies.

« Nous envisageons également de devenir un service de gestion des actifs numériques. Nous voulons faciliter le flux de travail et les processus des photographes, des graphistes, des équipes marketing, juridiques et sociales. Aujourd’hui, tout se fait via des canaux de communication et de collaboration généraux qui ont des fonctionnalités limitées avec d’autres conversations qui se déroulent en parallèle », explique Nanwani.

