images à partager le jour de l’indépendance

. Des drapeaux américains sont vus près du centre commercial devant le Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 3 juillet 2018, un jour avant les vacances du jour de l’indépendance.

Joyeux Jour de l’Indépendance! Ce dimanche 4 juillet, les rues de tout le territoire du pays nord-américain seront remplies de célébrations en commémoration des 13 États qui ont défendu leur liberté et leur souveraineté devant l’hégémonie britannique, proclamant le 4 juillet 1776 par un document rédigé en le II Congrès Continental de Philadelphie, qu’un nouveau pays est né libre et indépendant.

Les États-Unis, en cette fête, teignent fièrement leur nation avec les couleurs du drapeau, et autour des défilés et des feux d’artifice, chaque habitant de cette nation ainsi que ses amis et sa famille démontrent tout le patriotisme qui les identifie à travers le monde comme un seul homme fort et nation prospère.

Pour rendre cette journée plus spéciale, nous avons fait une sélection d’images à partager, qui s’identifient à toutes les valeurs, la joie et la fête des locaux et des étrangers, qui apprécient l’accueil d’une patrie grande et résiliente.

Les meilleures images à partager en ce jour

