Images de femmes repeintes alors que les talibans s’emparent de Kaboul, Afghanistan

Les talibans continuent de s’emparer de l’Afghanistan, et des changements instantanés reflétant leur idéologie se produisent déjà dans la capitale nationale… surtout en ce qui concerne les femmes.

Les soi-disant “étudiants” religieux et leur vaste formation de disciples sont sur le point de limoger Kaboul en ce moment – avec des évacuations massives en cours parmi les citoyens et les dirigeants (comme le président afghan, Achraf Ghani, qui aurait fui) mais aussi … des diplomates américains et d’autres alliés qui sont bloqués à l’ambassade là-bas, qui est essentiellement assiégée.

Mis à part le chaos total qui s’est abattu sur la région au cours de la semaine dernière environ, il devient assez clair qu’avec les talibans à nouveau à la barre, ce qui semble de plus en plus probable de jour en jour, leur monde va être très différent. .. et presque du jour au lendemain, aussi.

Un exemple de cela qui se manifeste ce week-end est le fait que des affiches, des panneaux d’affichage et des images publicitaires de femmes à Kaboul et dans ses environs commencent à être complètement repeints, probablement à la demande des talibans. Regardez cette photo qui montre exactement cela.

Capitale Kaboul en ce moment, circulation bloquée, tout le monde est pressé et se précipite chez lui.#Kaboul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7 – Obaidullah Rahimi Mashwani (@IamObaidRahimi) 15 août 2021 @IamObaidRahimi

La pensée ici semble être conforme à ce à quoi les talibans souscrivent – une interprétation stricte de la loi islamique, qui voit souvent les femmes de sa foi être couvertes et souvent reléguées à tout ce qu’un homme a à dire. Un coup d’œil à cela, et il semblerait que les talibans veuillent rétablir le statu quo dès que possible – dénouant 20 ans de présence américaine là-bas.

Bien sûr, c’est devenu un cauchemar politique sur nos côtes – les républicains pointant du doigt Président Biden pour avoir évacué nos troupes ces derniers mois. Mais, son contrepoint était… eh bien, c’est quelque chose Atout négocié pendant son mandat, et il a juste suivi.

En attendant, les images qui ont fait surface de ce qui se passe au niveau du sol sont choquantes. Les rues de Kaboul sont bondées de gens qui tentent de se rendre à l’aéroport pour sortir de Dodge. Mais ils n’ont pas de chance car les vols commerciaux auraient été suspendus.

Au lieu de cela, il semble que seuls des avions militaires soient utilisés pour le moment … et il y a une vidéo de personnes essayant de monter à bord de ce qui semble être une sorte d’avion cargo – le type qui s’ouvre à l’arrière, normalement utilisé pour le transport engins et équipements massifs.

Aéroport international Hamid Karzaï. 16 août 2021. pic.twitter.com/LXsAQPpFXG – BILAL SARWARY (@bsarwary) 15 août 2021 @bsarwary

Ce n’est qu’un avant-goût de la scène là-bas, et c’est déchirant. Vue d’ensemble … certains responsables américains ont ouvertement averti ce que laisser les talibans s’emparer de l’endroit pourrait signifier pour la sécurité nationale – AKA, les menaces terroristes potentielles qui pourraient découler de cette insurrection.

Certes, ce ne sont pas nécessairement les gars qui ont perpétré le 11 septembre en soi – c’était surtout Ousama Ben Laden/Al-Qaïda – mais néanmoins… les inquiétudes sont toujours là.