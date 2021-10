Images de la saison 2 de Righteous Gemstones Voir Eric André rejoindre la famille ⋆ .

Dieu merci, nous avons enfin des signes de vie de Les pierres précieuses justes, la comédie de HBO qui a terminé sa première saison en octobre 2019. Aujourd’hui, HBO a publié un tas d’images de premier regard de la saison 2, qui non seulement rattrapent toute la famille Gemstone, mais aussi de nouveaux ajouts à la série Eric André et Jason Schwartzman.

Créé par et mettant en vedette Danny McBride, la comédie noire suit une famille profondément hypocrite de pasteurs méga-église-Jesse (McBride), Eli (John Goodman), Kelvin (Adam Devine) et Judy (Edi Patterson) – dans leur descente dans une activité criminelle pure et simple. La pandémie de COVID-19 a débuté juste au moment où la saison 2 devait commencer la production, provoquant un retard substantiel entre les saisons. Mais dans une nouvelle interview d’EW, McBride a noté que le retard lui avait donné le temps de réécrire la saison 2 et d’intégrer des événements réels dans l’intrigue. De toute évidence, la crise sanitaire actuelle a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux pierres précieuses.

“Les choses reprennent un temps indéterminé plus tard, et nous trouvons les pierres précieuses dans un endroit assez impressionnant. J’ai l’impression que les pierres précieuses ont plus à voir avec une entreprise massive qu’elles n’ont en fait à voir avec la plupart des chrétiens, et donc comme de nombreuses entreprises, COVID était très gentil avec les pierres précieuses. Ils ont pu fournir au monde un service de streaming qui permettait aux gens de rester chez eux et de regarder les émissions de Gemstone. Alors que tout le monde autour d’eux a souffert, ils sont dans une meilleure position qu’ils ne l’ont jamais été auparavant.

André rejoint la série en tant que pasteur d’une méga-église texane qui, selon McBride, devient “un ami rapide” de Jesse Gemstone, tandis que Schwartzman jouera un journaliste avec “une vendetta contre les prédicateurs évangéliques hypocrites”. Walton Goggins reviendra en tant qu’oncle Gemstone Baby Billy, ce qui est une bonne nouvelle car une autre année sans Baby Billy à la télévision aurait absolument conduit à des émeutes dans les rues.

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Image via HBO

Découvrez les nouvelles images de la saison 2 ci-dessous, suivies du synopsis officiel. The Righteous Gemstones revient sur HBO cet hiver.

THE RIGHTEOUS PIERRES GEMMES raconte l’histoire d’une famille de télévangélistes de renommée mondiale avec une longue tradition de déviance, de cupidité et de travail caritatif. La saison deux trouve notre famille de pierres précieuses bénie menacée par des étrangers du passé et du présent qui souhaitent détruire leur empire.

GARDER LA LECTURE: Adam Devine sur «Les pierres précieuses justes» et se moquant de l’hypocrisie au lieu de la religion

Ray Liotta révèle qu’il n’a jamais fini “The Sopranos” et quel personnage il a refusé

“J’ai vu des épisodes et j’ai dit ‘wow, c’est vraiment bien.'”

Lire la suite

A propos de l’auteur

Vinnie Mancuso

(1755 articles publiés)



Vinnie Mancuso est monteur principal chez Collider, où il est en charge de tout ce qui concerne le film “Aquaman” de 2018, entre autres. Vous pouvez également retrouver ses opinions sur la culture pop sur Twitter (@VinnieMancuso1) ou se faire crier par une fenêtre de Jersey City entre 4 et 6 heures du matin.

Suite

De Vinnie Mancuso