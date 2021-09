Images de WarioWare : rassemblez-vous ! A fui en ligne avant la sortie

Image : Nintendo

Uh-oh, des images de jeu de la sortie de Nintendo Switch WarioWare : rassemblez-vous ! semble avoir fuité en ligne avant la sortie officielle plus tard cette semaine.

Bien que cela puisse ne pas sembler un gros problème – surtout après que Nintendo a mis une démo gratuite à disposition, si vous voulez vous lancer dans l’expérience complètement nouvelle, vous voudrez peut-être vous abstenir de rechercher des séquences WarioWare sur YouTube.

Une vidéo sur le site (que nous ne partagerons pas ici sur Nintendo Life) qui a été mise en ligne le 4 septembre a eu plus de 20 000 vues au moment de la rédaction et est accompagnée de la description suivante :

“Je vis à Hong Kong, et il est connu pour vendre des jeux plus tôt qu’il ne le devrait. J’ai réussi à mettre la main sur le jeu 8 jours plus tôt, et voici ma meilleure tentative dans tous les mix

“Encore une fois, de gros spoilers de gameplay. regardez à votre discrétion”

Les fans de Nintendo Switch sur les plateformes sociales ont également fait passer le message sur les spoilers potentiels en ligne :

PSA : les spoilers de WarioWare flottent apparemment, soyez prudent ! — PushDustIn (@PushDustIn) 5 septembre 2021

Wario ware: get it together a fuité. de NintendoSwitch

Notre propre critique de WarioWare : Get It Together ! sera mis en ligne demain ici sur Nintendo Life. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le jeu avant sa sortie sans trop de spoilers, cela pourrait être la meilleure option.

Pensez-vous que vous obtiendrez cette version plus tard cette semaine, ou n’êtes-vous toujours pas sûr ? Dites-nous ci-dessous.