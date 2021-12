Images satellite des conséquences catastrophiques de la crue de l’Èbre

14/12/2021 à 15h16 CET

Nacho garcia

Les images satellites collectées par le système Copernicus de l’Union européenne nous permettent den visualiser la portée de la crue de l’Èbre en passant par la Navarre, La Rioja et l’Aragon au cours des derniers jours. Sur la carte suivante, en bleu, vous pouvez voir toutes les zones non urbaines inondées par la pression du fleuve le 13, lors de la dernière étape de collecte des données satellitaires.

Le passage du bourrasque Barra a fait déborder la rivière en divers points, et d’importants dégâts matériels ont été comme la perte de deux vies humaines. Une femme de 49 ans dans la ville de Sunbilla pour l’effondrement d’un hangar et une femme de 61 ans se sont noyées dans la rivière Aragon après que le véhicule dans lequel elle conduisait soit tombé dans le lit de la rivière.

Le grand volume d’eau dû aux précipitations persistantes s’est traduit par une augmentation considérable du volume d’eau supporté par le bassin depuis les sources de l’Èbre et du Gállego où des précipitations de plus de 200 litres par mètre carré. Aux conséquences du col de la Barra s’ajoutent les températures élevées enregistrées ces derniers jours qui ont accentué le dégel pyrénéen.

La capitale aragonaise est prête pour ce qui menace d’être la pire inondation du siècle, avec un débit similaire à 2015. Après un week-end interminable dans la Ribera Alta, Saragosse est ce mardi le point critique de la crête de l’extraordinaire avenue del Ebro et d’autres expulsions dans les quartiers ruraux ne sont pas à exclure. Les prévisions indiquent qu’ils pourraient passer par le pont de pierre débits entre 2 200 et 2 500 mètres cubes ils iront à la Ribera Baja, qui attend la pointe avec crainte.

L’inondation a déjà emporté des milliers d’hectares de cultures et inondé des installations agricoles et d’élevage qui auront besoin de temps et d’argent pour revenir à la normale. Pour cette raison, le président d’Aragon, Javier Lambán, a annoncé qu’il demanderait au gouvernement espagnol, ainsi qu’à l’exécutif navarrais déclaration de zone catastrophique pour les dommages causés. Car bien qu’il ait assuré que dans la zone supérieure de l’Èbre le pire était déjà passé et que les « pires prévisions » ne se soient pas réalisées, nous devons continuer à être vigilants sur ce qui peut arriver à Saragosse et dans les communes de la Ribera Baja. Le président a expliqué que les conditions en aval devraient être inférieures à celles de 2015 car, cette fois, la rivière Gállego maintient un débit stable.

Le maire de la capitale, Jorge Azcón, a fait référence à ces prévisions qui, a-t-il dit, « changent constamment », ce qui rend difficile de prédire ce qui peut arriver pendant les 48 que la rivière pouvait contenir à des sommets. Ce week-end il a fallu libérer plusieurs lotissements en Déménager à et le quartier rural de Alfocea, qui reste isolé après que la rivière passe la route d’accès. Les résidents devront rejoindre leur domicile par un passage alternatif qui a été activé par le champ de manœuvre de San Gregorio depuis le rond-point de la Mutuelle d’Accidents de Saragosse (MAZ), toujours escorté par des membres de l’Armée, pour des raisons de sécurité.

Dans la capital toutes les zones inondables ont été fermées, comme le parc aquatique, Macanaz ou le parc des sports de l’Èbre et la rivière s’est déjà glissée dans les installations situées au bord de la rivière, comme le centre de natation Helios. De plus, l’ouverture de l’école publique Jerónimo Zurita est en danger, qui est généralement inondée lors des crues de la rivière.

L’Èbre montrera son pire visage dans la ville à midi, lorsque le pic de l’inondation devrait atteindre une hauteur comprise entre 5,8 et 6,2 mètres (en 2015, il était de 6,1). Le consistoire prévoit que, comme cela s’est produit à d’autres occasions, il y aura des inondations dans les garages et les ascenseurs des maisons des quartiers de la Arrabal, Vadorrey ou La Almozara. Azcón n’exclut pas que fermer la Z-40 à la circulation, l’une des ceintures de la ville. Dans tous les cas, la déléguée du gouvernement d’Aragon, Rosa Serrano, a déjà précisé que, dans tous les cas, cela se fera partiellement.

Après un week-end de travail intense, la capitale est prête pour cette inondation historique qui a tenu en haleine les communes de la Ribera Alta, en alerte tout au long du week-end en raison du risque que les taches ne résistent pas à l’avenue.

Après l’épisode catastrophique de Tudela, avec des débits jamais vus de 2 709 mètres cubes par seconde et une vingtaine de rues inondées, le pire était attendu à Novillas, la première commune riveraine d’Aragon. Avec une hauteur historique de 8,48 mètres dans cette ville, les 55 personnes expulsées dimanche soir ont pu regagner leur domicile. Grâce au renforcement du massif principal, que la Confédération hydrographique (CHE) a relevé d’un mètre de hauteur, et aux digues de confinement créées par l’Unité militaire d’urgence (UME), cette fois l’Èbre n’a atteint aucune des habitations.

Ni dans Pradilla et Boquiñeni, où leurs voisins attendaient dans la nuit de dimanche à lundi que le signal d’alarme retentisse par les haut-parleurs de la ville, ce qui allait indiquer que la population devait être évacuée d’urgence, comme cela s’est produit en 2015.

Ce n’était pas nécessaire parce qu’iles actions menées depuis cette année-là dans l’Èbre ont permis de minimiser les conséquences de l’avenue. Depuis lors, les étangs ont été renforcés, des digues de confinement créées aux points vulnérables, les mauvaises herbes retirées des berges et créé des zones d’inondation qui permettent aux écoulements d’être laminaires et à la pression des rivières réduite.

Les habitants de Pradilla se réchauffent autour d’un feu de joie. / ANGE DE CASTRO

Pauses mouchetées contrôlées

Dans ce même objectif, des speck breaks contrôlés ont été réalisés ces jours-ci dans Génisses ou tourbillons, où ils ont été créés bras supplémentaires au canal principal et des travaux ont été faits pour perméabiliser de grandes masses de sédiments végétalisé, rouvrant à son tour d’anciennes branches. Les quelque 300 soldats de l’UME sont toujours déployés dans différentes parties de la Ribera Alta. Depuis samedi, ils effectuent des travaux de drainage à Novillas, Boquiñeni, Gallur ou Cabañas de Ebro.Ils ont également contribué à renforcer les routes qui servent de barrières de protection et à créer des digues de confinement dans les rues les plus critiques.

Un déploiement qui s’achève avec 102 véhicules, un hélicoptère, une unité de drone et un équipement de pompage d’eau et de boues spécialisée qui se déplacera vers la capitale aragonaise et les villes de la Ribera Baja. Lambán et Azcón ont tous deux défendu la nécessité de continuer à agir dans le fleuve, d’augmenter les investissements à cette fin afin de minimiser autant que possible les conséquences des avenues et « d’éradiquer tout risque pour les populations », a souligné Lambán.