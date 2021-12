Images satellites, un expert suggère un lancement spatial iranien à venir

L’Iran semble se préparer à un lancement spatial alors que les négociations se poursuivent à Vienne sur son accord nucléaire en lambeaux avec les puissances mondiales, selon un expert et des images satellite.

L’explosion probable au port spatial iranien Imam Khomeini intervient alors que les médias d’État iraniens ont proposé une liste des prochains lancements de satellites prévus en cours pour le programme spatial civil de la République islamique, qui a été assailli par une série de lancements ratés. Les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens dirigent leur propre programme parallèle qui a réussi à mettre un satellite en orbite l’année dernière.

Mener un lancement au milieu des pourparlers de Vienne correspond à la position intransigeante des négociateurs de Téhéran, qui ont déjà qualifié les six précédents cycles de diplomatie de « projet », exaspérant les pays occidentaux. Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères est allé jusqu’à avertir que « le temps nous est compté à ce stade ».

EXPLOSION ENTENDU PRÈS DU SITE NUCLÉAIRE IRANIEN DE NATANZ

Mais tout cela s’inscrit dans une nouvelle focalisation sur l’espace par le président iranien radical Ebrahim Raisi, a déclaré Jeffrey Lewis, expert au James Martin Center for Nonproliferation Studies à l’Institut d’études internationales de Middlebury qui étudie le programme de Téhéran. Avec l’ancien président iranien Hassan Rouhani qui a conduit l’accord nucléaire hors de ses fonctions, les inquiétudes concernant l’aliénation des pourparlers avec des lancements qui, selon les États-Unis, aident le programme de missiles balistiques de Téhéran se sont probablement estompées.

« Ils ne marchent pas sur des œufs », a déclaré Lewis. « Je pense que les gens de Raisi ont un nouvel équilibre en tête. »

Sur cette photo satellite de Planet Labs Inc., un véhicule de soutien est garé à côté d’un énorme portique blanc qui abrite généralement une fusée sur la rampe de lancement alors que l’activité est observée au port spatial Imam Khomeini dans la province de Semnan, en Iran, le samedi 11 décembre. 2021. (Planet Labs Inc. via AP) (Planet Labs Inc. via AP)

Les médias d’État iraniens n’ont pas reconnu l’activité au port spatial et la mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’armée américaine, qui suit les lancements spatiaux, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Des images satellites prises samedi par Planet Labs Inc. obtenues par l’Associated Press montrent l’activité du port spatial dans les plaines désertiques de la province rurale iranienne de Semnan, à quelque 240 kilomètres (150 miles) au sud-est de Téhéran.

Un véhicule de soutien était garé à côté d’un énorme portique blanc qui abrite généralement une fusée sur la rampe de lancement. Ce véhicule de soutien est apparu sur d’autres photos satellites sur le site juste avant un lancement. Une grue hydraulique avec une plate-forme à rails est également visible, également vue avant les lancements précédents et probablement utilisée pour entretenir la fusée.

BIDEN A DIT À L’ÉQUIPE D’ÊTRE «PRÊTE» À L’ÉCHEC DES POURPARLERS SUR LE NUCLÉAIRE AVEC L’IRAN: PSAKI

D’autres images satellites ces derniers jours au port spatial ont montré une augmentation du nombre de voitures dans l’installation, un autre signe d’une activité accrue qui précède généralement un lancement. Un bâtiment que l’on pense également être l’installation de « contrôle » d’une fusée a également connu une augmentation de l’activité, a déclaré Lewis.

« C’est une activité de pré-lancement assez traditionnelle », a-t-il déclaré à l’AP.

L’activité intervient après que l’agence de presse officielle iranienne IRNA a publié le 5 décembre un article disant que son programme spatial disposait de quatre satellites prêts à être lancés. Il en a décrit un, le satellite d’imagerie en orbite basse Zafar 2, comme étant « en phase finale de préparation ». Zafar, qui signifie « victoire » en farsi, pèse environ 113 kilogrammes (250 livres).

Le nouveau président élu iranien Ebrahim Raisi s’exprime lors d’une conférence de presse à Téhéran, en Iran, lundi. (Photo AP)

Le Zafar 1, cependant, n’a pas réussi à entrer en orbite après un lancement en février 2020 au port spatial. Ce lancement a utilisé une fusée Simorgh, ou « Phoenix », mais il n’a pas réussi à mettre le satellite en orbite à la bonne vitesse, selon les responsables iraniens de l’époque. L’Iran avait dépensé un peu moins de 2 millions d’euros pour construire le satellite.

Le programme spatial civil de l’Iran a connu une série de revers et d’explosions mortelles ces dernières années. Une explosion mystérieuse a même attiré l’attention du président de l’époque, Donald Trump en 2019, qui a tweeté ce qui semblait être une image satellite d’espionnage américain classifiée des conséquences de l’explosion avec la légende : « Les États-Unis d’Amérique n’ont pas été impliqués dans l’accident catastrophique. . »

Pendant ce temps, la Garde a révélé en avril 2020 son propre programme spatial secret en lançant avec succès un satellite en orbite. Le chef du Commandement spatial américain a par la suite qualifié le satellite de « caméra qui tourne dans l’espace » qui ne fournirait pas à l’Iran des renseignements vitaux – bien qu’il ait montré la capacité de Téhéran à se mettre en orbite avec succès.

L’ANCIEN CONSEILLER DE TRUMP DIT QU’UN « PLAN B » POSSIBLE DE BIDEN SUR L’ACCORD NUCLÉAIRE IRAN « INSANE »

Au cours de la dernière décennie, l’Iran a envoyé plusieurs satellites à courte durée de vie en orbite et en 2013 a lancé un singe dans l’espace. Mais sous Raisi, le Conseil suprême iranien de l’espace s’est réuni pour la première fois en 11 ans, selon un récent rapport de la télévision publique.

Raisi a déclaré lors de la réunion de novembre que cela « montre la détermination de ce gouvernement à développer l’industrie spatiale ». Un membre de haut rang de la Garde qui dirige son programme aérospatial, le général Amir Ali Hajizadeh, a assisté à la réunion avec le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian.

Les États-Unis allèguent que de tels lancements de satellites défient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant l’Iran à n’entreprendre aucune activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires.

Sur cette photo satellite de Planet Labs Inc., l’activité est vue au port spatial Imam Khomeini dans la province de Semnan, en Iran, le samedi 11 décembre 2021. (Planet Labs Inc. via AP) (Planet Labs Inc. via AP)

L’Iran, qui a longtemps déclaré qu’il ne cherchait pas d’armes nucléaires, maintient ses lancements de satellites et ses essais de fusées n’ont pas de composante militaire. Téhéran a également déclaré qu’il n’avait pas violé la résolution de l’ONU car il avait seulement « appelé » Téhéran à ne pas effectuer de tels tests.

Mais le lancement possible intervient également alors que les tensions augmentent à nouveau sur le programme nucléaire iranien. Depuis que Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2018, l’Iran a lentement abandonné toutes les limites que l’accord imposait à son programme.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Aujourd’hui, Téhéran enrichit de l’uranium jusqu’à 60% de pureté – une étape technique courte par rapport à des niveaux de qualité militaire de 90%. Son stock d’uranium enrichi continue également de croître et les inspecteurs internationaux sont confrontés à des difficultés pour surveiller ses progrès.

Lewis a déclaré qu’il s’attend à voir le programme spatial s’accélérer compte tenu de l’intérêt de Raisi.

« Ils ne sont pas limités par les inquiétudes concernant l’accord avec l’Iran de la même manière que Rohani l’était », a-t-il déclaré.