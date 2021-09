“Imagine” de John Lennon atteint tout le monde

John Lennon pouvait vraiment imaginer tout le monde à la fin de 1971, car beaucoup d’entre eux achetaient son album Imagine avec le Plastic Ono Band. Fin octobre, il réaliserait l’exploit notable de devenir un n°1 transatlantique simultané, mais sur la carte américaine du 18 septembre, il a fait des débuts étonnamment modestes.

L’album est sorti aux États-Unis un mois avant sa sortie dans les magasins au Royaume-Uni et a fait ses débuts dans cette enquête au n ° 163 discret. Il est allé directement au n ° 1 dans le pays d’origine de Lennon le 30 octobre, le jour où il a également atteint le sommet de sa septième apparition dans les charts aux États-Unis. Cela a été alimenté par la popularité de son single titre, qui a couru 20-6 la même semaine.

Pour rappel, il est amusant de noter que le joueur long d’Imagine s’est également hissé au sommet du classement des cartouches de bande de cette semaine, devançant (comme il l’a fait sur l’enquête principale de l’album) de Rod Stewart‘s Chaque image raconte une histoire. C’était aussi le LP qu’il a renversé pour revendiquer la couronne britannique.

“Lennon est devenu le vrai britannique Dylan“, avait déclaré Billboard dans sa critique enthousiaste de l’album Imagine, ajoutant “Move over Sgt. Poivre. ” Alan Smith, écrivant à propos du LP pour NME, était encore plus enthousiaste : « L’album est superbe », a-t-il écrit. “Beau. Un pas loin du froid de sa récente révélation totale de soi, et pourtant un pas de géant vers la commercialité sans compromis. Les chansons ont une structure, une direction et une mélodie ; du courage, de la sensibilité et de la classe.

Comme mesure de l’amour et du respect que le public américain des acheteurs de disques portait à Lennon, Imagine y a été certifié disque d’or moins d’un mois après sa sortie. Lorsque Capitol est entré dans l’album pour une certification mise à jour en novembre 1991, il est ensuite devenu à la fois platine et double platine le même jour.

