Yoko & Sean Ono Lennon, la succession de John Lennon et Universal Music Group organiseront une fête mondiale pour célébrer le 50e anniversaire de la chanson, de l’album et du film « Imagine » de John le 9 septembre. L’événement honorera l’une des chansons et des messages universels les plus célèbres et les plus appréciés de l’histoire de la musique.

“John et moi étions tous les deux des artistes et nous vivions ensemble, alors nous nous sommes inspirés l’un de l’autre”, explique Yoko. « La chanson ‘Imagine’ incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque. John et moi nous sommes rencontrés – il vient de l’Ouest et je viens de l’Est – et nous sommes toujours ensemble. Nous avons cette unité et « le monde entier finirait par devenir un » est le sentiment que nous serons tous très heureux ensemble. Toutes ces instructions sont pour les gens sur la façon de passer l’éternité, car nous avons beaucoup de temps. »

Le statut mondial unique d'”Imagine” a été souligné une fois de plus lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où il a été réinventé par le célèbre compositeur Hans Zimmer pour un public mondial de plusieurs centaines de millions. Cela a commencé les célébrations des Jeux olympiques et de l’anniversaire d’or de la chanson.

Imagine de John & Yoko, l’un des premiers longs métrages musicaux conceptuels, est également sorti en 1971 et contient toutes les chansons de L’album Imagine de John; quatre de Yoko’s Fly ; et quelques pièces supplémentaires. En 2018, sous la supervision de Yoko, le film a été complètement réassemblé en HD en 2018 à partir des bobines négatives originales de 16 mm et nettoyé et restauré numériquement image par image avec l’audio entièrement remixé en son surround 5.1 et Dolby Atmos par triple prix Grammy. ingénieur et mixeur, Paul Hicks.

À 11 h 30 HAP / 14 h 30 HAE / 19 h 30 BST le 9 septembre, les fans du monde entier sont invités à regarder le film Imagine ensemble, en ligne ou en personne dans les lieux participants. Yoko Ono Lennon, Mercury Studios et des partenaires tels que The Coda Collection, Hard Rock et Music Venue Trust rendront le film disponible gratuitement, tandis que la très populaire Tim’s Twitter Listening Party du leader des charlatans Tim Burgess organisera une soirée d’écoute simultanée en ligne.

Ainsi, l’expérience de regarder et d’écouter la musique du film Imagine sera renforcée par une expérience Twitter sur deuxième écran, avec des citations, des photos et du multimédia, dirigée par Yoko Ono Lennon, le John Lennon Estate et de nombreux musiciens, cinéastes et amis impliqués dans la réalisation de l’album et du film, ainsi que des fans se joignant aux hashtags #timstwitterlisteningparty et #IMAGINE50.

Les participants confirmés pour la soirée d’écoute Twitter de Tim sont : Yoko Ono Lennon; les successions de John Lennon, George Harrison et Nicky Hopkins ; plus Sean Ono Lennon, le bassiste Klaus Voormann, le batteur Alan White, le caméraman Nic Knowland, le factotum Dan Richter et le MC Tim Burgess, et d’autres seront bientôt annoncés. Pour plus d’informations, visitez le Site Web de la soirée d’écoute Twitter de Tim.

Une suite appropriée

L’événement est une suite appropriée à la soirée d’écoute organisée pour le groupe John Lennon/Plastic Ono – The Ultimate Collection coffret lancer plus tôt cette année. Regardez le replay de cet événement ici.

The Coda Collection, une plate-forme de streaming unique qui propose des documentaires musicaux, des films de concert et plus encore, est fière de diffuser le film Imagine aux États-Unis et au Royaume-Uni, permettant à un public encore plus large de participer à cet événement spécial mondial. La collection Coda est disponible exclusivement via Amazon Prime Video Channels. Le public américain pourra diffuser le film sur la chaîne Coda Collection pendant et après l’événement via un essai gratuit de sept jours.

Le public britannique peut diffuser le film sur Amazon Prime sans frais supplémentaires pendant l’événement. Les tweets de la Twitter Listening Party pourront également être suivis en direct sur une page sur mesure du site Web de Coda Collection. Pour explorer The Coda Collection, y compris d’autres films de John Lennon & Yoko Ono, visitez collection coda.co.

Hard Rock fera également partie des célébrations de l’anniversaire, diffusant le film Imagine tout au long de la journée dans certains Hard Rock Cafés en Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs de ses propriétés hôtelières aux États-Unis et au Mexique offriront également le film aux clients à regarder dans leur chambre. Les fans sont invités à vérifier auprès de leur Hard Rock Café local pour connaître les heures de participation et de visionnage.

Projection de son surround

Au Royaume-Uni, Sauge Gateshead accueillera les gens dans son lieu Sage One avec une projection gratuite du film en son surround, programmée pour la soirée d’écoute interactive. Des salles de concert à travers le Royaume-Uni projetteront également le film gratuitement, en collaboration avec Fiducie pour les salles de musique. Le hashtag #IMAGINE50 sera visible sur Twitter pour indiquer les lieux participants.

Le film sera également disponible en ligne aux États-Unis pour les abonnés AXS et au Royaume-Uni pour les abonnés Sky sur NOWTV et le Application SkyGo, et de louer ou d’acheter dans le monde entier auprès de Apple TV, iTunes ou Amazon Prime ; ou sur Blu Ray ou DVD. Découvrez ici la meilleure façon de regarder le film dans votre pays.

Le 6 septembre à 17 h 00 HAP/20 h 00 HAE, AXS TV diffusera Imagine et le documentaire de 1988 Imagine : John Lennon. La projection sera animée par Ahmet Zappa, co-animateur de Rock My Collection sur AXS TV, et Katie Daryl, productrice exécutive et animatrice de The Top Ten Revealed. Ils seront rejoints par une liste impressionnante de musiciens remarquables qui réfléchiront à l’impact de John et Yoko sur leur vie et à l’influence de l’album et de la chanson Imagine sur leur carrière. L’émission spéciale sera à nouveau diffusée le 8 septembre à 17 h 00 HAP / 20 h 00 HAE et le film Imagine sera également disponible en streaming via l’application AXS TV NOW. Visite AXS.com pour plus d’informations.

Pour ceux qui souhaitent se joindre à la soirée d’écoute mais préfèrent regarder le film plus tard dans la journée, tous les tweets de l’événement seront rassemblés et mis à disposition pour être rejoués sur ce lien sur le site Web de la soirée d’écoute Twitter de Tim, peu après la heure de fin de l’événement.

L’aftershow de Sean

Immédiatement après la soirée d’écoute de Tim’s Twitter Listening Party, Sean Ono Lennon et Chris Hawkins de BBC6 Music animeront une soirée d’écoute spéciale #IMAGINE50, avec discussion et questions-réponses via Twitter Spaces à 13h40 LA/15h40 NYC/20h40 Royaume-Uni /4h40 Tokyo. Cet événement uniquement audio comprendra de nombreux contributeurs à l’album et au film, la programmation devant être annoncée bientôt.

Le 10 septembre, Capitol/UMe sortira une édition collector limitée d’Imagine en double LP sur vinyle blanc, avec le célèbre Ultimate Mix 2018 mixé par l’ingénieur Paul Hicks et supervisé par Yoko Ono Lennon sur LP1 et une multitude d’extraits sur LP2 . L’édition unique et étendue, Imagine – The Ultimate Mixes & Out-takes, comprend la démo originale d'”Imagine” ainsi qu’une multitude d’outtakes qui démontrent le processus d’écriture et d’enregistrement et présentent l’évolution des chansons de l’album.

Les extraits de presque toutes les chansons du disque sont inclus : « Jealous Guy » (Take 9), « It’s So Hard » (Take 6), « Crippled Inside » (Take 3, Take 6), « Gimme Some Truth » (Take 4 ), “Je ne veux pas être un soldat, maman, je ne veux pas mourir” (Prise 25), “Oh mon amour” (Prise 6), “Comment dors-tu ?” (Takes 1 & 2), et une première version de “Oh Yoko” tirée de la répétition de Bed Peace filmée aux Bahamas. La sortie en édition limitée peut être pré-commandé ici. Une nouvelle collection de marchandises a également été publiée dans la boutique officielle. Voir la collection complète ici.

Les Ultimate Mixes et Out-takes inclus dans l’édition vinyle ont été initialement publiés en 2018 sur le coffret de six disques, Imagine – The Ultimate Collection. La collection de 140 pistes remixée et remasterisée a été entièrement autorisée par Yoko Ono Lennon, qui a supervisé sa production et sa direction créative. L’ensemble comprend une variété d’expériences d’écoute à la fois immersives et intimes, allant des mixes ultimes de l’album original, qui révèlent de tout nouveaux niveaux de profondeur sonore, de définition et de clarté à ces chansons intemporelles, aux mixages bruts de studio qui permettent aux auditeurs pour entendre les performances originales et sans fioritures de Lennon et du Plastic Ono Band, à des mixages de son surround 5.1 enveloppants et à un mix d’album Quadrasonic, présentant le mix original à quatre haut-parleurs remasterisé en son Quadrasonic pour la première fois en près de cinquante ans.

Cette expérience d’écoute profonde, avec des dizaines de démos inédites, des extraits rares et des éléments de piste isolés, comprend également le montage audio piste par piste The Evolution Documentary, détaillant l’évolution de chaque chanson de la démo à l’enregistrement principal via des instructions, des répétitions, des enregistrements , exploration multipiste et bavardage en studio.

Les mélanges Dolby Atmos et les versions stéréo intégrales du contenu Blu-ray de l’édition du coffret d’Imagine – The Ultimate Collection sont actuellement en production pour les services de streaming, pour une sortie le jour de l’anniversaire de John le 9 octobre.

Précommandez le double LP en vinyle blanc en édition limitée Imagine – The Ultimate Mixes & Out-takes, qui sortira le 10 septembre.