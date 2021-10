Imagine Dragons a partagé le remix de TELYKAST des démons de la piste classique

Imagine Dragons ont sorti un nouveau remix de leur favori des fans, « Demons » dirigé par TELYKast. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

TELYKast apporte un rythme de célébration à son nouveau remix de « Demons », le deuxième single du premier album multi-platine de 2012 du groupe de Las Vegas, Night Visions. Les « Démons (TELYKAST Remix) » est désormais disponible sur tous les services numériques via IGA/UMe.

Avec leur premier long métrage Vision de nuit en 2012, Imagine Dragons s’est retrouvé sur une trajectoire ascendante qui a vu l’album débuter au n ° 2 du Billboard 200, se vendant à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde.

TELYKast unifie trois personnalités musicales distinctes en un collectif défiant les genres qui crée de la musique originale et des remixes, totalisant plus de 100 millions de streams et 50 millions de vues à ce jour.

Également dans les nouvelles d’Imagine Dragons, le groupe a récemment annoncé sa tournée américaine « Mercury » pour célébrer la sortie de leur dernier album, Mercury – Act 1. Produit par Live Nation, la tournée 2022 débutera le 6 février au FTX Arena de Miami, FL faisant des arrêts à travers l’Amérique du Nord à Raleigh, Montréal (QC), Minneapolis, et plus avant de terminer à Phoenix, AZ au Footprint Center le 14 mars.

Le cinquième album studio très attendu du groupe, Mercury – Act 1, a permis à Imagine Dragons de faire équipe avec le producteur estimé Rick Rubin. Le titre s’inspirant du mot « mercurial », Mercury – Act 1 est un album franc qui abandonne les paroles chargées de métaphores et embrasse plutôt les extrémités émotionnelles, ne retenant rien. Il s’agit du premier album du groupe depuis 2018 Origines.

En août, dans un effort pour sauver la salle de concert de l’Utah qui leur a donné leur grande chance, Imagine Dragons a lancé un avantage «Free the Fox» via leur page YouTube officielle. Lorsque le groupe a entendu par la vigne que Corey Fox avait du mal à rembourser l’hypothèque sur Velour, sa salle de concert à Provo, Utah, Imagine Dragons a décidé d’intervenir. Le leader Dan Reynolds attribue le succès de sa carrière en grande partie à Fox, faisant le bénéfice de la plus haute importance pour lui.

Acheter ou diffuser du mercure – Acte 1.