Imagine Dragons annonce un nouvel album très attendu, ‘Mercury: Act I’

Imagine Dragons ont annoncé que leur nouvel album très attendu, Mercury: Act I, sortira le 3 septembre via KIDinaKORNER/Interscope Records.

Le groupe taquine de nouvelles musiques depuis un certain temps, annonçant d’abord qu’une nouvelle chanson, “Wrecked”, sortirait le vendredi 2 juillet. Hier, ils ont taquiné un nouveau titre d’album, et aujourd’hui, ils ont confirmé que le nouveau projet est imminent. Le groupe a également sorti plusieurs articles de marchandise exclusifs disponibles en pré-commande, y compris des chapeaux, des t-shirts, des coffrets et des éditions vinyles de Mercury.

Bien qu’Imagine Dragons ait préparé son nouvel album, ils ont également sorti une multitude de nouvelles musiques en plus d’annoncer un certain nombre de dates de festival. Plus tôt ce mois-ci, a partagé une nouvelle version améliorée de “Te suivre” – la version « Summer 21 » de la chanson. La nouvelle prise de rêve “Summer 21” de “Follow You” est accompagnée d’une nouvelle vidéo. La prise mise à jour a suivi deux nouveaux singles : l’anthémique « Coupe-gorge » et la prise originale luxuriante de “Follow You” en mars. Les nouveaux morceaux ont marqué la sortie de la première nouvelle musique du groupe primé aux Grammy depuis Origins en 2018.

Les dernières années ont été semées de difficultés personnelles pour les membres du groupe – en particulier le leader Dan Reynolds, qui a annoncé en décembre 2019 qu’il prenait du temps pour se concentrer sur la croissance familiale et personnelle. Puis la pandémie de COVID-19 est arrivée.

Bien que le temps libre ait pu être plus que ce qu’il avait prévu, cela s’est certainement avéré offrir à Reynolds et au groupe suffisamment d’espace pour la créativité. “Il a fallu s’éloigner de tout pour trouver beaucoup plus de clarté et de bonheur”, a déclaré Reynolds dans un communiqué.

Le groupe se rendra également à Madrid pour le Fête de la folie folle. Le festival espagnol a été contraint d’abandonner son édition 2021 en raison de problèmes persistants de coronavirus. L’événement de cette année devait avoir lieu du 7 au 10 juillet et présenterait Red Hot Chili Peppers, Deftones, Royal Blood, Kings of Leon, Anderson .Paak et The Free Nationals, Peggy Gou, The War On Drugs, Editors et plus Red Hot Piments, Pixies, Deftones et Royal Blood. Suite à son annulation, le festival reviendra désormais dans la capitale espagnole du 6 au 9 juillet 2022 et sera animé par Dragons, Metallica, Muse, etc.

Précommandez Mercure : Acte I.