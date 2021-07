Imagine Dragons Dan Reynolds développe un nouveau jeu informatique

in

Imagine Dragons Le leader Dan Reynolds a révélé qu’il développait un jeu PC multijoueur et espère qu’il sera terminé cette année.

S’adressant au magazine de jeux vidéo Level One dans une nouvelle interview, Reynolds a parlé de son amour de toute une vie pour les jeux vidéo, ainsi que du jeu sur lequel il travaille depuis un an avec son frère et manager, Mac.

“C’est aussi comme mon meilleur ami et nous avons toujours parlé de faire un jeu vidéo”, a expliqué le chanteur. “Alors j’ai finalement réussi à le coincer et je me suis dit:” Nous allons le faire entre les cycles d’album. “”

Reynolds avait prévu de s’absenter de la musique pendant un certain temps, a-t-il déclaré, et avait “toujours un peu eu une idée en tête” pour le projet, qui, selon lui, sera désormais terminé “dans les prochains mois”. Le jeu sera « définitivement » disponible sur PC, avec le potentiel de sorties sur console à suivre.

“Le jeu vidéo est évidemment un projet indépendant”, a-t-il poursuivi. «Nous avons tout financé par nous-mêmes, mon frère et moi, et j’ai une équipe incroyable que nous avons constituée. C’est la chose la plus drôle que j’aie jamais faite. Je fais toute la bande originale, je fais les voix, j’ai fait toutes les esquisses des personnages, puis nous avons fait appel à de très grands artistes pour que tout soit bien meilleur que je ne pourrais jamais le faire.

La semaine dernière (2 juillet), Imagine Dragons partagé les détails de leur cinquième album Mercury – Acte 1 et un nouveau single « Wrecked ».

Le nouveau disque du groupe de Las Vegas arrive le 3 septembre et est produit par Rick Rubin. “Wrecked” a été produit par le groupe et a été inspiré par la défunte belle-sœur de Reynolds décédée d’un cancer.

Reynolds a déclaré à propos de “Wrecked”, “Cette chanson était ma façon de gérer tout cela, car la musique a toujours été mon refuge. N’étant plus un homme de foi fervente, je ne peux qu’espérer qu’elle l’entende quelque part dans un endroit où elle est guérie et ne souffre plus. Cette chanson est mon souhait pour une éternité avec ceux que j’aime.

